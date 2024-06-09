長城中文學校28歲 培育沙加緬度孩童

沙加緬度長城中文學校最近舉行2023到2024學年畢業典禮。（受訪者提供）

中文歌曲餘音繞樑；特色舞蹈矯若遊龍。沙加緬度長城中文學校日前舉行2023至2024學年畢業典禮，校方表示，28年來，學校依然是獲德加州 工程師協會的工程師們支持，每位校長義務服務兩年，學生家長參加管理和選拔教師，這所學校在2023年獲得美國西部學校與學院教育聯盟（WASC）的認證，也是首府地區唯一享有此榮譽的學校。

學校聘請的許多教師原本就在中國有教師資格，也有多年教學經驗，很多這所學校畢業的學生，在申請大學要求的SAT考試中也取得優秀成績，順利進入美國排名很前面的大學。現任校長段明珠博士是加州交通廳的資深工程師，他與許多前任校長一樣，犧牲自己的時間，願意義務為這所學校服務兩年。

還記得剛創立學校時，當時是1996年，沙加緬度有好幾位從中國來美國念研究所、或是工作一段時間的工程師們一起聊天，感嘆孩子上小學幾年了，滿口英文，小時候可以講的中文忘得差不多了，在家裡都講英文，是否可以成立一個中文學校，讓太太們教孩子補救中文。

這群華僑起心動念後，開始籌畫長城中文學校。最一開始連教室也沒有，就在其中一位家長、工程師小魏租房的客廳當教室，而小魏的太太王菊春原本在中國就是中學老師，就讓她當第一位中文教師，另外一位工程師家長周科則當校長，張羅註冊事宜。八個孩子每周六到王老師家上課，結束後大家一起煮飯聚餐，就這樣，長城中文學校開張了。

28年後，這所學校有學生300名，有K-8年級的中文課，還有舞蹈、繪畫、電腦、武術、書法等輔助課程，定點在交通方便的Will C Wood中學，每周六上午上課，2023年的AP中文課程開始與大學課程接軌，有希望成為AP Honor學校。

段明珠說，在洛杉磯 當住院醫師的女兒，當年受惠於長城中文學校的中文教育，大讚中文開始有用處了，因為有華人 病人，她可以流利地用中文交流。