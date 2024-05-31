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知音合唱團 6/1舉辦中國民歌合唱藝術作品薈萃

記者江碩涵／聖荷西報導
知音合唱團將於6月1日第27屆春之聲音樂會上，演出「中國民歌合唱藝術作品薈萃」專題音樂會。（主辦單位提供）
知音合唱團將於6月1日第27屆春之聲音樂會上，演出「中國民歌合唱藝術作品薈萃」專題音樂會。（主辦單位提供）

知音合唱團將於6月1日第27屆春之聲音樂會上，演出「中國民歌合唱藝術作品薈萃」專題音樂會，時間是晚上7時30分，地點在聖馬刁的Aragon高中。

主辦單位表示，音樂會上將以三組不同陣容的混聲合唱、男女生小組唱演繹31首民歌，其中有12首是無伴奏作品，這也是知音合唱團27年來的創舉，而31首民歌覆蓋了中國廣袤大地上的每一方土地，每演唱每一首民歌，舞台天幕上將以靜態和動態的畫面，展現每一方土地的風情，演唱者將成為畫中人，歌聲融入畫面之中，是一場具有聽覺和視覺綜合藝術效果的音樂會。

知音合唱團表示，音樂會後，團員將立即啟程攜帶這場音樂會中的20首合唱作品，赴義大利參加阿爾卑斯山下舉行的Alta Pusteria Festival 國際合唱藝術節，團員也將用歌聲向來自世界各國的80個合唱團的歌友，以及來自世界各地的觀眾、遊客展現中國民歌的絢麗風采和魅力，讓中國民歌走向世界。非常歡迎民眾可以來聽家鄉的鄉音。

活動：中國民歌合唱藝術作品薈萃

時間：6月1日晚上7時30分

地點：聖馬刁Aragon高中（900 Alameda de las Pulgas, San Mateo, CA 94402）

義大利

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