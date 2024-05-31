晶晶兒童合唱團 30周年音樂會 1200多個座位無虛席 獲滿場掌聲

矽谷灣區著名的晶晶兒童合唱團5月26日在聖荷西加州劇院舉行30周年音樂會。（主辦單位提供）

矽谷灣區 著名的晶晶兒童合唱團5月26日在聖荷西加州 劇院舉行30周年音樂會，全團500多位團員以及50多位畢業團員一同演出，劇院1200多個座位座無虛席，是近年來最盛大的表演。

晶晶合唱團表示，演出節目從往年公演中最具代表性的親子合唱揭開序幕，「The world is Yours」和「想起感恩」結合了家長和孩子們一起在台上演唱，象徵著晶晶是一個大家庭，並感謝晶晶多年來的培育，溫馨動人。

接著是最可愛的初級班和小班小朋友們，用稚嫩的歌聲唱出了一片彩虹。從洛杉磯帶回金獎和評審大獎的中班，則以一首傳統南非洲描寫關於火車快到站時母親叫醒孩子們下車的歌曲，用竹棒敲擊來表達非裔唱歌的方式，小朋友們整齊畫一、準確的節奏，非常吸睛。小學組高班學生則以今年3月在卡內基音樂廳 演出英國著名作曲家John Rutter的「All Things Bright and Beautiful」優美歌聲分享給在場的觀眾。

從各地回來的畢業團員用了兩次的練唱時間準備「Turn the World Around」以及美國著名歌手Josh Groban的「You Raise Me Up」來表達對晶晶的懷念和感恩。接下來初中團以一首西班牙南部安德魯西亞的舞曲「El Vito」，用輕快活潑並載歌載舞的方式演出，獲得了滿場的掌聲。

高中團則分為男聲、混聲和女聲來演唱。男聲唱著加拿大東部Cape Breton Island作曲家Leon Dubinsky的曲子「We Raised Again」唱出著「孩童們是我們的未來」的心聲。混聲以一首黃俊達改編的「一樣的月光」和一首王菲的「如願」在完全不同曲風中展現學生們的歌唱技巧和音色，從搖滾至細膩，信手拈來、更換自如。

女聲壓軸則是晶晶合唱團在美國合唱指揮年會上演出的經典歌曲「水母雞」，這是一首中國壯族民歌，描述年輕女孩的心願，盼望水母雞不要飛太遠，不要遠嫁，只要在自己的故鄉就好。整首曲子歡快、活潑，高低快慢，抑揚頓挫。音樂會結束前的大合唱，則是由史丹佛大學音樂系的教授Giancarlo Aquilanti，指揮他為晶晶創團20周年時寫的團歌「Crystal Voices」，全團學生和畢業團員將近600人大合唱，唱出晶晶人的心聲。

晶晶合唱團表示，30年的時光，晶晶專注於兒童合唱音樂教育，從60位團員到如今500多位團員及700位畢業團員，默默耕耘，將歌聲帶入孩子們的童年，陪伴孩子成長，期望世界因為這些歌聲變得更美好。