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中華文化中心 舉辦陳國才讀書會

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山中華文化中心在現場免費提供「我在中餐館學到一切」供參與者閱讀。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山中華文化中心在現場免費提供「我在中餐館學到一切」供參與者閱讀。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山中華文化中心在5月25日主辦了華裔作家陳國才的著作「我在中餐館學到一切」（Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant，暫譯）讀書會。

陳國才是一名作家，同時也是一名電影人，並且是亞裔美國作家工作室(Asian American Writers' Workshop)的創辦人。在回憶錄中，他講述了自己在1980年代底特律一家自己家庭所有的中餐館中所遭遇的經歷。在那個恐同的年代，身為同性戀的他逐漸在歷練中成為作家及社會運動家，而這一切成長都是在他家庭的中餐館發生的。

舊金山中華文化中心與舊金山圖書館合作，中華文化中心還在現場免費提供了許多本「我在中餐館學到一切」供參與者閱讀。中華文化中心執行總監梁凱欣表示，將一部講述中餐館故事著作的讀書會在舊金山華埠舉辦，意義非凡。她說，「這是一場盛大的慶祝，在這一亞裔傳統月，這一活動將人們聚集起來一起讀書，昇華了本書所表達的多元性價值的主題」。

陳國才介紹，本書不只是對自己生活經歷的一種回溯，同時也是對自己父母的一場感謝。當時的底特律處於一個一個充滿重大經濟挑戰、社會變革、種族緊張局勢和不斷變化的文化景觀的時代，亞裔在那座城市中遇見不少歧視事件，但他仍然能回憶出在那段時他感受到底特律給他帶來的美好，尤其是那些當年和家人們一起度過的日子。

陳國才表示，亞裔美國人一路走來經歷了不少困難，雖然今天的美國仍然有恐同、種族歧視、反猶主義等社會問題，這些問題可能不會被完全清除，但至少如果現在還發生對亞裔歧視的事情，人們不會對它們置之不理，社會的反應不會再如80年代一樣。他說，「人們在看到如今社會的問題的同時，也要多關注我們已經取得的成果」。

華裔作家陳國才（右）接受訪問。（記者楊逸辰／攝影）
華裔作家陳國才（右）接受訪問。（記者楊逸辰／攝影）

亞裔 中餐館 舊金山

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