APAPA推動亞太裔美國人影響力 馬不停蹄

APAPA全國執行主席尹立懷在華盛頓與國會議員劉雲平等合影。（APAPA提供）

連日來，亞太公共事務聯盟（APAPA）馬不停蹄參與各種活動慶典，通過教育、參與和領導能力的培養，加強亞太裔美國人對政治和公共事務的影響。

5月23日，APAPA全國執行主席尹立懷（Mary Yin Liu）帶領團員參加了美華協會沙市分會（OCA Sacramento Chapter）暨亞太美國宣導者協會，舉辦的第29屆年度龍舟慶典。APAPA支持美華協會能夠繼續進行暑期實習、公民參與、年輕專業人士指導、領導力發展、教育論壇和其他當地項目。尹立懷表示，端午節 是反思對社區忠誠和承諾重要性的時刻，這樣的活動不僅傳承了文化傳統，還增強了社區凝聚力。

本月中旬，尹立懷帶隊趕赴華盛頓DC，與當地分會主席Jacob Harrer等一起參加了白宮的WHIAANHPI慶祝活動，以及第30屆APAICS年度峰會和晚會。此次活動雲集了眾多重量級嘉賓，包括美國副總統卡馬拉·哈裡斯（Kamala Harris）和脫口秀演員吉米·歐陽（Jimmy O. Yang）。在晚會上，他們見到了主旨演講人美國總統喬·拜登 。尹立懷表示，見到所有亞洲國會議員並與許多社區領袖建立聯繫，令人深感鼓舞。

5月18日，APAPA總部與大沙加緬度分會參與了納湯瑪斯國際夜市集市的剪綵活動，表達了對亞裔 美食文化的支持。此類活動不僅促進了文化交流，還增加了公眾對亞裔社區的瞭解和認同。

近日，APAPA大衛斯分會領導人非常榮幸地收到大衛斯市頒發的亞裔傳統月公告。APAPA總部代表大衛斯的AANHPI社區接受了這一公告。該公告不僅頌揚了亞裔社區的豐富多樣性，而且肯定了亞裔美國人在歷史和未來中的獨創性、韌性和貢獻。為了慶祝這一榮譽，APAPA在大衛斯國際之家舉行了亞洲傳統慶典和實習招待會。這是一個充滿活力的夜晚，融合了文化和社區參與，展示了美味的菲律賓美食和令人驚歎的文化表演。