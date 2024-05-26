我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

APAPA推動亞太裔美國人影響力 馬不停蹄

APAPA王繪灃／供稿
APAPA全國執行主席尹立懷在華盛頓與國會議員劉雲平等合影。（APAPA提供）
APAPA全國執行主席尹立懷在華盛頓與國會議員劉雲平等合影。（APAPA提供）

連日來，亞太公共事務聯盟（APAPA）馬不停蹄參與各種活動慶典，通過教育、參與和領導能力的培養，加強亞太裔美國人對政治和公共事務的影響。

5月23日，APAPA全國執行主席尹立懷（Mary Yin Liu）帶領團員參加了美華協會沙市分會（OCA Sacramento Chapter）暨亞太美國宣導者協會，舉辦的第29屆年度龍舟慶典。APAPA支持美華協會能夠繼續進行暑期實習、公民參與、年輕專業人士指導、領導力發展、教育論壇和其他當地項目。尹立懷表示，端午節是反思對社區忠誠和承諾重要性的時刻，這樣的活動不僅傳承了文化傳統，還增強了社區凝聚力。

本月中旬，尹立懷帶隊趕赴華盛頓DC，與當地分會主席Jacob Harrer等一起參加了白宮的WHIAANHPI慶祝活動，以及第30屆APAICS年度峰會和晚會。此次活動雲集了眾多重量級嘉賓，包括美國副總統卡馬拉·哈裡斯（Kamala Harris）和脫口秀演員吉米·歐陽（Jimmy O. Yang）。在晚會上，他們見到了主旨演講人美國總統喬·拜登。尹立懷表示，見到所有亞洲國會議員並與許多社區領袖建立聯繫，令人深感鼓舞。

5月18日，APAPA總部與大沙加緬度分會參與了納湯瑪斯國際夜市集市的剪綵活動，表達了對亞裔美食文化的支持。此類活動不僅促進了文化交流，還增加了公眾對亞裔社區的瞭解和認同。

近日，APAPA大衛斯分會領導人非常榮幸地收到大衛斯市頒發的亞裔傳統月公告。APAPA總部代表大衛斯的AANHPI社區接受了這一公告。該公告不僅頌揚了亞裔社區的豐富多樣性，而且肯定了亞裔美國人在歷史和未來中的獨創性、韌性和貢獻。為了慶祝這一榮譽，APAPA在大衛斯國際之家舉行了亞洲傳統慶典和實習招待會。這是一個充滿活力的夜晚，融合了文化和社區參與，展示了美味的菲律賓美食和令人驚歎的文化表演。

APAPA的主要使命是通過培養下一代年輕領導人在公民服務和公共事務方面的技能，增強他們的能力。尹立懷表示，APAPA將繼續致力於通過教育和領導力培養，增強亞太裔美國人在政治和公共事務中的影響力，為社區的繁榮發展貢獻力量。

APAPA大衛斯分會領導人在市政廳合影。（APAPA提供）
APAPA大衛斯分會領導人在市政廳合影。（APAPA提供）

亞裔 端午節 拜登

上一則

黃仁勳首登大聯盟 台灣粉絲暴動

下一則

菜單價格上漲 調查：80%受訪者：吃速食變奢侈品

延伸閱讀

反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議

反對建布碌崙86街遊民所 華人市政廳抗議
讀大學不值得？最新調查揭學位重要性降低 近30％美國人不願背學貸

讀大學不值得？最新調查揭學位重要性降低 近30％美國人不願背學貸
GlobalSF 亞太裔女性領導力論壇 鼓勵團結互助

GlobalSF 亞太裔女性領導力論壇 鼓勵團結互助
劉醇逸重提亞太裔歷史納入全州公校案 參議會通過

劉醇逸重提亞太裔歷史納入全州公校案 參議會通過
美股最錢線/大選逼近 民眾看空股市 對經濟更悲觀

美股最錢線/大選逼近 民眾看空股市 對經濟更悲觀

熱門新聞

年初矽谷發生華裔谷歌工程師命案，凶宅18日掛牌上市。（記者孫愛薇／攝影）

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

2024-05-19 16:59
Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

2024-05-23 22:55
金金餐廳要結束營業也引發台灣僑界趕緊去餐廳追憶，駐舊金山台北經濟文化辦事處長(左6)17日攜帶眾多僑領前往捧場。（金金餐廳提供）

矽谷知名老店金金餐廳關門 曾是查克柏格最愛的店

2024-05-17 21:01
Redfin房地產網站在官網上公開案發屋的屋內陳設，屋內乾淨明亮。（截圖自Redfin）

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

2024-05-25 14:40
比爾蓋茲出現在復刻版查克柏格哈佛大學寢室的場景中。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

查克柏格妻複製當年創業小屋 為丈夫40歲慶生 比爾蓋茲現身

2024-05-18 02:19
金州勇士隊當家明星柯瑞買下的小樓位置。 (谷歌地圖)

勇士柯瑞850萬元買樓 將改建企業總部

2024-05-19 02:15

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默