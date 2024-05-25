談華人特殊兒童 王彥邦：最需要的仍是工作

「華人特殊兒童之友」的聯合創辦人王彥邦王。(記者楊逸辰／攝影)

位於加州 佛利蒙的社會公益組織「華人 特殊兒童之友」（FCSN）的聯合創辦人王彥邦，日前接受世界日報專訪，他表示，該組織的服務對象已不再侷限於兒童，從很小的小孩，到特殊成人，再擴展到了特殊老人，都是他們關照的對象。

他並以身為自閉兒的家長經歷指出，自閉症可能某一方面特別有才華，比如紙牌、音樂。我們要給他們機會，不給機會怎麼知道他們有什麼才能可以發展。

「華人特殊兒童之友」成立於1996年，原來由十個家庭聯合創辦，其中六個家庭中有特殊兒童，其他四個則是主動來貢獻幫助。這些家庭互相支持，讓組織逐漸茁壯成長。2006年，「華人特殊兒童之友」建立了第一個屬於自己的中心，到2016年建立了第二個。到2024年的如今，組織剛剛完成了第三個中心的建立，總共已經有約170個員工。組織的服務對象也從很小的小孩，到特殊成人，再擴展到了特殊老人。

王彥邦是內科醫生，他的兒子在三歲時被診斷出自閉症。當時他和夫人都感到非常無助和困難，雖然自己是醫生，但是對於自閉症也無能為力。隨著更多的接觸，他發現許多有著特殊兒童的第一代移民 華人家庭都面臨著和他類似的情況， 他們有的不瞭解美國的救濟和公共服務，有的在英文上也有著一定的差距，這也是他和一些家庭聯合創辦組織的契機。以家庭為單位，讓這樣的家庭之間產生互動，互相幫助。「讓孩子成為朋友，父母也成為朋友，支撐的力量就會很大。」

「以前華人一般有特殊兒童的家庭不向外走，不告訴別人，這樣對小孩對家長都很不利。」王彥邦回憶， 「現在這樣的華人家庭變化很大了，變得願意走出來、願意和人交流，小孩能夠更多接觸。」 王彥邦指出，特殊兒童和特殊家庭們需要「華人特殊兒童之友」這樣的組織提供一個把他們當作正常人的環境。

雖然組織的標題是「華人特殊兒童之友」，王彥邦表示，如今有些孩子已經不再是兒童了。所以組織也為有特殊問題的成年人，從學校畢業以後的居住和工作以及照顧考慮很多，特殊問題的人到了老年也還需要有別的服務，如醫療、居住方面等。「華人特殊兒童之友」便已經為特殊人士爭取到了一系列的住房設施。

王彥邦表示，如今社會上的特殊群體最需要的還是工作。雖然自閉的孩子身體上沒有缺陷，但可能做起事來會一板一眼、沒有彈性。單調工作自閉症的人們可能反而會喜歡做。「他們被教過一次就永遠不會變。」他說。

其次便是特殊人士的住房問題。再者就是教育，王彥邦說，自閉症孩童如果語言方面還可以的話就可以接受高等教育。