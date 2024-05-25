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清華前副校長劉容生憶徐大麟「鴻雁已去 足跡仍存」

劉容生
追思會現場。(記者楊逸辰／攝影)
追思會現場。(記者楊逸辰／攝影)

淡淡的四月天，在台北大稻埕基督教會教堂的古風琴聲中，送別了我的摯友徐大麟博士。離開教堂，聖詩漸遠，鴻雁已去，足跡歷歷在目...

大麟長我兩年，是我建中、台大物理系的學長，他從小在屏東鄉下長大。1962年我保送進台大電機系，入住台大對面的信義學舍認識了大麟，次年五月台大校園發生了一個自覺運動，我和幾位學長一起創辦「新希望雜誌」。那時候，大麟就顯露了他的募款能力，他甚至賣了心愛的腳踏車來幫助辦雜誌，如果說那時候我們的雜誌社是個小小的新創事業，大麟無疑就是一位天使投資人。

到了大二，我轉進物理系成了大麟的學弟。大麟，高鷹和我三人分配到同一個寢室成為室友，頓時我們這間房子成了學舍的名人坊；因為高鷹是那屆的聯考醫科狀元，而大麟得過全校英文演講比賽第一名，是物理系的名人。

畢業後大麟出國在美國加州柏克萊大學獲得博士學位，即在美國IBM工作多年，後回臺灣創立漢鼎亞太，開創投風氣之先，被譽為是華人界的創投之父。事實上透過大麟金手指點的半導體公司不勝其數， 說明他對台灣電子產業早期的發展貢獻重大。

2015年我擔任新竹縣府總顧問，陪同當時邱鏡淳縣長訪問矽谷，特別安排拜訪大麟，參觀正在籌劃中的新創加速器。那次看得出大麟身體已顯虛弱，但他會談中仍神采奕奕，熱心提供許多寶貴建議，十分感動。

近幾年，因為疫情及身體的因素，大麟很多時間在台療養，我們也得以經常聚会，頓時又找回青年時代的舊情。疫情初期，武漢地區約有500名醫護人員不幸犧牲，其中約有200名遺下未成年幼兒，大麟以Give2Asia主席的身份大力推動「傳薪計畫」，資助這些喪失父或母的幼兒。

最近一年多，隨著中美及兩岸關係的惡化，大麟非常關心如何在中、美、台之間維持一個和平的正常關係，大麟想藉由音樂將臺北、上海及舊金山串連起來。為了這個想法，我還邀請他一同去小巨蛋觀賞一位知名歌手表演，希望幫他物色一位適合的人選，帶頭來做這份和平大業，實現他的願望。

今年的情人節，我約了大麟，這是我們最後一次的聚會，也是我第一次和一位男性友人共渡情人節！如今鴻雁已去，但足跡仍存。(作者是國立清華大學榮譽講座教授；前副校長)

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