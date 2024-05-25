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徐大麟一生傳奇 親友追思會上回憶其生命成就

記者楊逸辰／聖馬刁報導
追思會現場。(記者楊逸辰／攝影)
追思會現場。(記者楊逸辰／攝影)

聖馬刁的百齡園24日為3月30日在臺北去世的矽谷創投家徐大麟博士舉行追思會。

追思會現場。(記者楊逸辰／攝影)
追思會現場。(記者楊逸辰／攝影)

徐大麟博士祖籍山東，生於重慶，幼時隨家人遷往台灣屏東定居。他畢業於建國中學、台灣大學物理系、柏克萊加大電機博士，為台大物理系傑出校友。

他曾任職於IBM研究部門資深主管。爾後，追隨李國鼎先生參與「科技顧問組」，於1986年創辦漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)，帶入第一筆美式資金到台灣，並投資了旺宏、宏碁、茂矽等，對台灣產業發展甚為關鍵，漢鼎亞太快速擴展至亞洲地區，在眾多經典之作中，包括韓國早安證券、日本ACCESS、以及中國大陸北方星巴克、中芯半導體、ATL(寧德時代前身)等。美國商業周刊列其為「亞洲之星」、以及財星雜誌「金手指」等稱譽，徐博士也被譽為「亞洲創投教父」之一。

胡正明教授說，對徐博士的記憶，便是他對什麼問題都永遠有著很完好的答案。(記者楊逸...
胡正明教授說，對徐博士的記憶，便是他對什麼問題都永遠有著很完好的答案。(記者楊逸辰／攝影)

徐博士曾經的同事，柏克萊大學教授胡正明博士回憶當年和徐博士在大學裡遇見時的場景。當時徐博士給他帶來的最初印象就是徐是整個大學裡最為外向的學生之一，幾乎所有的學生都認識他。他提及一件小事，即胡正明自己有很多從台灣出版的課本，問許博士應該帶哪些來美國，「他告訴我一本都別帶，就好好練我的英語！」除此之外，他對徐博士的記憶便是他對什麼問題都永遠有著很完好的答案，是一名傑出的學習人才。

徐大麟的兒子徐牧均說，他父親聰穎勤奮，一生傳奇。(記者楊逸辰／攝影)
徐大麟的兒子徐牧均說，他父親聰穎勤奮，一生傳奇。(記者楊逸辰／攝影)

徐大麟的兒子徐牧均表示，徐大麟自幼胸懐大志，聰穎勤奮。一生傳奇，橫跨科技研究，創業投資，及慈善回饋，他在追憶會上表示，父親一生有如此的成就，所以他和母親認為，今日追思會的主題應該更多是對他所活過的生命的一種慶祝。

徐大麟的胞妹徐嘉佳。(記者楊逸辰／攝影)
徐大麟的胞妹徐嘉佳。(記者楊逸辰／攝影)

徐大麟的胞妹徐嘉佳表示，徐大麟自幼受到自己父母和祖父母的喜愛，長大後更是受到自己小孩的喜愛，他是一名對生命態度勇敢的人，在樂觀的同時，就算碰到如帕金森症這樣的困難，他依然堅持與病魔鬥爭。「我想對哥哥說，即使你的肉體不在了，你的靈魂還和我們在一起，我想告訴你，哥哥，我們會永遠愛你。」

柏克萊加大 投資 星巴克

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