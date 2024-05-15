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參選巴洛阿圖學委 王趙艷明：希望增添東亞裔代表性

記者徐蓓蓓/巴洛阿圖報導
王趙艷明希望為亞裔占比40%的巴洛阿圖學區帶來更多的代表性。（記者徐蓓蓓／攝影）
王趙艷明希望為亞裔占比40%的巴洛阿圖學區帶來更多的代表性。（記者徐蓓蓓／攝影）

作為灣區乃至整個加州都名列前茅的巴洛阿圖聯合學區今年5位學區委員中有3位即將任期屆滿，目前已經有多人遞交申請有意參選。在眾多參選者中華裔候選人王趙艷明（Nicole Chiu-Wang）引人注目。她希望能為亞裔占比40%卻至今沒有一位東亞族裔學委的巴洛阿圖學區帶來更多的代表性。

王趙艷明生長在洛杉磯，母親是美國白人，父親是祖籍廣東的第二代華裔。她與第二代台裔的先生相知相愛後定居灣區。她說自己本科專業學習的是亞裔美國人和女性研究，從而了解到系統性的不平等是怎麼一回事，認為教育公平就是改變這一不合理現狀的第一步。

王趙艷明說自己是兩個學齡兒童的母親，為了孩子能讀好學校，她和先生從舊金山搬家到巴洛阿圖。與此同時，她認為以巴洛阿圖學區這樣充裕的資金，在很多地方還可以做得更好，因此決定參選，希望可以盡力推動學區變得更好。

王趙艷明擁有法律博士學位，並且曾經在Google公司任職。目前她經營著一間幫助弱勢中學生課業的非營利組織，並與巴洛阿圖學區有合作關係。她說非營利組織工作讓她對不同的學生求學過程中面臨的不同挑戰有著深刻的認識。

相對與其他的參選者，王趙艷明認為自己在多個不同領域有著豐富的職業經歷，因而看待問題比較實際。自己的身份和職業背景也有機會和很多不同的族群對話的經驗，可以很好的幫助解決學區和社區之間目前缺乏有效溝通，導致信任感喪失的問題。

王趙艷明說目前的學區委員中除去一位南亞裔學委，其他都是白人學委，沒有辦法很好的代表學區內眾多的東亞裔家庭。而東亞裔家庭在教育的文化和訴求方面都有自己的特點，尤其是佔比最多的華裔。

王趙艷明說自己是巴洛阿圖華裔家長聯合會的聯合主席，深知華裔族群對教育以及成績的重視。她說很多時候華裔傾向於用教育成就作為對抗種族歧視的一種手段。但這種做法放到美國教育體系中會產生的一個弊端就是會導致對精神健康問題的忽視。

她希望能幫助化解亞裔尤其是華裔對學生精神健康問題的成見，促成整個社群對這個問題的坦誠對話，從根本上緩解壓力。

學區 華裔 亞裔

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