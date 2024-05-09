市長候選人羅偉訪華埠 商家盼：舊金山需要嶄新面貌

市長候選人丹尼爾羅偉8日來到華埠拜訪小商戶，他強調公共安全、乾淨的街道是一切的根本。（記者王子涵／攝影）

加州 旅遊業在本周成功恢復到疫情前水平，但同樣依賴遊客收入的舊金山華埠 ，周間下午卻人煙稀稀。遊客銳減、盜竊犯罪、遊民以及亞裔仇恨等問題尚未徹底解決，不少華埠小商業主和居民都企盼城市有一個全新的面貌，而其中居於關鍵地位的便是一位嶄新面孔的市長。市長候選人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）8日來到華埠拜訪小商戶，他強調公共安全、乾淨的街道是一切的根本。

位於都板街的一家手機配件商店的老闆向丹尼爾羅偉說，安全仍是她最關心的議題，只有人們感受到安全才會外出購物遊玩，華埠的經濟才會開始復甦。

談到會支持哪一位市長候選人，她表示，還沒有做出決定，但透過幾次與丹尼爾羅偉的接觸，認為他是個親民的人，「管理一個城市是十分複雜困難的，我們希望有一位有魄力的市長出來，真正幫助社區。」商家表示，「無論是哪一位候選人當選，舊金山都需要一位嶄新的市長，嘗試不同的可能。」

華埠商家說︰「無論是哪一位候選人當選，舊金山都需要一位嶄新的市長，我願意嘗試不同的可能。」（記者王子涵／攝影）

現任市長布里德就在一天前剛到華埠探訪，她稱讚了華埠夜市街會以及大熊貓的到來給城市到來久違的歡樂，並希望民眾能夠將注意力放在積極的改變上，拋棄對一切批評的態度，享受生活。

丹尼爾羅偉認同這一觀點，他談到，從去年起組建的「公民歡樂基金」，將音樂藝術帶到城市不同區域，並清理街道上的垃圾。「我的格言是，讓舊金山再次有趣，我會全力以赴。」丹尼爾羅偉說。

丹尼爾羅偉作為全球知名牛仔褲服裝品牌Levis的家族繼承人之一，具有相當的商業吸引力，在談到如何振興華埠經濟時，他表示，要幫助小商業主更便捷地申請政府許可，並降低許可費用。

同樣在本周，舊金山主計長、財務長花費10個月起草的商業稅改革方案，得到了現任市長布里德和議長佩斯金的背書，大幅減輕小商業的稅收負擔，該提案將在11月進入公投。

針對這個提案，丹尼爾羅偉說：「我全力支持這個提案，但若讓小商業經濟再次復興，公共街道必須是安全的，它們需要365天的乾淨，而並不是僅僅在競選時期被打掃乾淨。」丹尼爾羅偉表示，公共安全將是他首要的目標，大家需要一個人員齊備的警局、縣警局和911調度中心。