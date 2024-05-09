華埠5月25日首辦文化節 6街區封街遊行

華埠歷史文化協會、東華醫院、舊金山中華文化中心、舞獅組織Lion Dance Me等華人社團宣布，他們在5月將各自舉辦不同的亞裔慶祝活動。（記者楊逸辰／攝影）

華埠 歷史文化協會、東華醫院、舊金山 中華文化中心、舞獅組織Lion Dance Me等華人社團，5月8日齊聚華埠「藝在棱角」藝術博物館舉行記者會，宣布他們在5月的亞太月（Asian & Pacific American Heritage Month）將各自舉辦不同的亞裔 慶祝活動。

第一場活動將在5月11日下午1時，由舞獅組織Lion Dance Me在700 Grant Ave舉辦舞獅比賽。隨後，東華醫院將在5月18日慶祝他們的125周年紀念，同時也是一場免費的社區健康同樂日（Free Community Health Fair），地點在華埠白蘭站站上庭園（943 Stockton St, San Francisco）。東華醫院員工可以在當地為參與者提供血壓、身高體重指數、骨質密度、血糖、B型肝炎等免費檢查，心臟醫生、肝臟醫生、藥物專家和營養專家等也會為參與者提供免費資訊，同時，當日也有氣球藝術、面部彩繪等親子活動，更多機會贏取100美元禮物卡以及更多獎品。

由華埠歷史文化協會主辦，華埠將首次於5月25日11點起舉辦文化節（Cultural Festival in Chinatown）。華埠歷史文化協會主管羅余潔茜介紹，在活動當天13點30分，Grant Ave上六個街區將會被活動囊括並封鎖舉辦一場文化節遊行。每一個街區都會舉行不同的中華文化活動，包括中醫、中華草藥、舞獅、紅包藝術等。「不止是中華文化，連其他亞裔的文化活動也會在當日舉行。」她補充說。

同樣在5月25日，由舊金山中華文化中心主辦，華裔作家Curtis Chin將會於下午1點，在CCC Auditorium會廳（750 Kearny的三樓）開啟他的回憶錄作品《我所有學到的東西都來自一家中餐廳》座談會，在分享他創作這部書的同時，現場還可以免費領取這部作品。下午2點在41 Ross Alley，舊金山圖書館也會主辦一場亞裔性少數群體書本免費送出活動。