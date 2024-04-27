致敬傳奇公務員 加州州政府李梅綜合辦公大樓揭幕

加州新綜合大樓在2022年拍攝的鳥瞰圖。（取自加州政府官網）

加州 最大的州立開發項目在沙加緬度揭幕，向傳奇的州政府工作者李梅（May S. Lee）致敬，她是在加州服務時間最長的公務員。

耀眼的李梅綜合辦公大樓是一個耗資10.3億元、占地125萬平方呎的項目，由一系列為下一代州辦公室量身打造的建築物構成。根據加州總務局（Department of General Services）的說法，這是加州最大的州立開發項目，取代了位於理查大道（Richards Boulevard）和北七街（North Seventh Street）交界處的州發行辦公室（State Publishing Office），成為里爾區（River District）的最新地標。綜合大樓有四座建築物，最高的是11層，預計將容納超過7個部門的5000多名州政府工作者。

這個巨大的開發項目是美國最大的全電動、零碳辦公大樓，由設計該物業的ZGF Architects、Dreyfus+Blackford和Hensen Phelps負責，總承包商是Kitchell Northern California。

ZGF的執行合夥人海曼指著中央廣場和連接部分空間的天橋說，「這座建築是未來的工作場所」。綜合大樓還包括用餐區、健身房、托兒所和可容納300人的禮堂等設施。

州政府工作者上周為大樓舉行了剪綵儀式和紀念活動，以紀念李梅，她是加州服務時間最長的公務員，去年過世，享嵩壽102歲，近80年來一直在總務局工作，管理著州立財產等加州政府運行所必需的其他功能。儘管李在1990年退休 ，但她作為一名「退休年金受益人」，每周仍工作四天。她之前告訴沙加緬度州蜂報說，每年秋季用完她的有薪工時後，她會繼續擔任無給付的志願者工作。

沙加緬度蜂報報導，李的一些親戚參加了儀式，包括她的侄子Chris Lee，他將作為加州稅收和費用管理局的員工在該大樓工作。Chris Lee說，「我非常興奮每天進來都能看到她的名字在建築上」、「這座建築真的說明了她作為一名公務員的偉大」。

以李梅命名的建築項目在四年前開始，總務局首席副局長肯尼（Jason Kenney）指出，該開發項目提前完成，並低於預算 4700萬元。根據該部門的說法，該項目加州總務局十年排序計畫的一部分，旨在翻新和更換州府所在地區的州辦公大樓。該部門還將該建築列為美國綠色建築委員會（US Green Building Council）認證的LEED金級，以表彰其可持續的設計和運作。