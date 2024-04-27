我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024矽谷指數報告出爐 亞裔買房實力強

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

致敬傳奇公務員 加州州政府李梅綜合辦公大樓揭幕

編譯組／綜合報導
加州新綜合大樓在2022年拍攝的鳥瞰圖。（取自加州政府官網）
加州新綜合大樓在2022年拍攝的鳥瞰圖。（取自加州政府官網）

加州最大的州立開發項目在沙加緬度揭幕，向傳奇的州政府工作者李梅（May S. Lee）致敬，她是在加州服務時間最長的公務員。

耀眼的李梅綜合辦公大樓是一個耗資10.3億元、占地125萬平方呎的項目，由一系列為下一代州辦公室量身打造的建築物構成。根據加州總務局（Department of General Services）的說法，這是加州最大的州立開發項目，取代了位於理查大道（Richards Boulevard）和北七街（North Seventh Street）交界處的州發行辦公室（State Publishing Office），成為里爾區（River District）的最新地標。綜合大樓有四座建築物，最高的是11層，預計將容納超過7個部門的5000多名州政府工作者。

這個巨大的開發項目是美國最大的全電動、零碳辦公大樓，由設計該物業的ZGF Architects、Dreyfus+Blackford和Hensen Phelps負責，總承包商是Kitchell Northern California。

ZGF的執行合夥人海曼指著中央廣場和連接部分空間的天橋說，「這座建築是未來的工作場所」。綜合大樓還包括用餐區、健身房、托兒所和可容納300人的禮堂等設施。

州政府工作者上周為大樓舉行了剪綵儀式和紀念活動，以紀念李梅，她是加州服務時間最長的公務員，去年過世，享嵩壽102歲，近80年來一直在總務局工作，管理著州立財產等加州政府運行所必需的其他功能。儘管李在1990年退休，但她作為一名「退休年金受益人」，每周仍工作四天。她之前告訴沙加緬度州蜂報說，每年秋季用完她的有薪工時後，她會繼續擔任無給付的志願者工作。

沙加緬度蜂報報導，李的一些親戚參加了儀式，包括她的侄子Chris Lee，他將作為加州稅收和費用管理局的員工在該大樓工作。Chris Lee說，「我非常興奮每天進來都能看到她的名字在建築上」、「這座建築真的說明了她作為一名公務員的偉大」。

以李梅命名的建築項目在四年前開始，總務局首席副局長肯尼（Jason Kenney）指出，該開發項目提前完成，並低於預算4700萬元。根據該部門的說法，該項目加州總務局十年排序計畫的一部分，旨在翻新和更換州府所在地區的州辦公大樓。該部門還將該建築列為美國綠色建築委員會（US Green Building Council）認證的LEED金級，以表彰其可持續的設計和運作。

將駐入Bannon St. 651綜合大樓的七個部門，包括加州醫療保健訪問和信息局、住房和社區發展局、民權局、金融保護和創新局、房地產局、教師資格委員會及稅收和費用管理局。各部門訂5月開始搬入大樓，預計到7月全面進駐，也就是州政府員工被要求在今年夏天（6月17日）開始每周至少兩天返回辦公室工作之後不久。

位於理查大道城市廣場(Town plaza）景象。（取自加州政府官網）
位於理查大道城市廣場(Town plaza）景象。（取自加州政府官網）

加州 退休 預算

上一則

金山動物園迎熊貓 布里德還有層層關卡

下一則

TikTok禁令若生效 發言人：不會離開矽谷

延伸閱讀

加州眾議會59區年度女性 何欣上榜

加州眾議會59區年度女性 何欣上榜

美國10大賣房獲利都會區 加州占前6大 舊金山虧本率最高

美國10大賣房獲利都會區 加州占前6大 舊金山虧本率最高
Allstate：改革新規一生效 即回加州賣房險新保單

Allstate：改革新規一生效 即回加州賣房險新保單
加州固定電費新政策 2黨及環保組織都不滿

加州固定電費新政策 2黨及環保組織都不滿
美國空污最嚴重城市排行前5名 加州占4 貝克斯菲居第1

美國空污最嚴重城市排行前5名 加州占4 貝克斯菲居第1

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38

超人氣

更多 >
習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式