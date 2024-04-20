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金山華埠舞獅封街擾民？醒獅團、商戶和解

記者王子涵／舊金山報導
醒獅團創始人劉世民表示，願意縮短封街時間和空間，以減少對商戶經營帶來的影響。（取自市府網站）
醒獅團創始人劉世民表示，願意縮短封街時間和空間，以減少對商戶經營帶來的影響。（取自市府網站）

舞獅表演封街和擾民等擔憂而引起舊金山華埠商戶與醒獅團青少年矛盾，17日舊金山市府上訴委員會調節與決定下，雙方終於達成和解。華人青少年得以繼續在華埠都板街（Grant Avenue）訓練，而醒獅團也願意縮短封街時間和空間，以減少對商戶經營帶來的影響。

討論進行五個半小時，數十名練習舞獅的青少年和沿街商戶代表參與發言，最終上訴委員會以4比1的結果，通過新修訂的封街許可。

都板街是華埠最核心的商業街之一，餐飲、茶葉、紀念品、骨董、中藥材等數百家商家在此世代經營，是華埠最重要的經濟支柱。得益於華埠夜市、中秋街會等成功案例，市府娛樂委員會3月19日批准未來一年的周六、日，封鎖都板街夾加利福尼亞街至華盛頓街的三個街區，從早上10時到晚上7時共九個小時，舉行室外娛樂表演，准許其適當擴音，並申請授予給華埠知名醒獅團柔功門（Lion Dance Me）。

由於反對方的上訴，委員會暫時擱置該封街許可。最終雙方將封街及允許擴音的時段縮短為僅周六一天的中午12時到下午5時，路段也由原先的三個街區縮短為700號路段的一個街區。

醒獅團創始人劉世民（Norman Lau）表示，這從不關乎於贏得一場戰爭，而是避免戰爭。

上訴方代表，華埠小商業主Ben Marcus-Willers則認為，委員會的決定是公平的。

之前柔功門發言人表示，舞龍舞獅表演為華埠帶來了巨大的遊客量和商機，封街也能夠保證參加訓練青少年的安全，同時能夠有年輕一代傳承中華傳統文化屬實不易，社區應當支持。

而沿街商戶擔憂，表演造成的噪音損害了老年人與孩子的健康，並且封街會大幅減少華埠的客流量和停車位，影響商家經營。

目前柔功門醒獅團仍擁有另一項許可，截止至2025年3月，允許其在周末兩天的9時至晚7時，在都板街相同的三個街區舉行封街的室外活動，但沒有擴音的許可。上訴委員會在17日的判決並不影響這一許可。而交通局封街和特別活動部門經理查普曼（Nick Chapman）表示，劉世民有權利修改其條款。

劉世民表示，他願意視情況修改這一許可。

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