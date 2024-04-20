金山華埠舞獅封街擾民？醒獅團、商戶和解

醒獅團創始人劉世民表示，願意縮短封街時間和空間，以減少對商戶經營帶來的影響。（取自市府網站）

舞獅表演封街和擾民等擔憂而引起舊金山華埠 商戶與醒獅團青少年矛盾，17日舊金山市府上訴委員會調節與決定下，雙方終於達成和解。華人 青少年得以繼續在華埠都板街（Grant Avenue）訓練，而醒獅團也願意縮短封街時間和空間，以減少對商戶經營帶來的影響。

討論進行五個半小時，數十名練習舞獅的青少年和沿街商戶代表參與發言，最終上訴委員會以4比1的結果，通過新修訂的封街許可。

都板街是華埠最核心的商業街之一，餐飲、茶葉、紀念品、骨董、中藥材等數百家商家在此世代經營，是華埠最重要的經濟支柱。得益於華埠夜市、中秋街會等成功案例，市府娛樂委員會3月19日批准未來一年的周六、日，封鎖都板街夾加利福尼亞街至華盛頓街的三個街區，從早上10時到晚上7時共九個小時，舉行室外娛樂表演，准許其適當擴音，並申請授予給華埠知名醒獅團柔功門（Lion Dance Me）。

由於反對方的上訴，委員會暫時擱置該封街許可。最終雙方將封街及允許擴音的時段縮短為僅周六一天的中午12時到下午5時，路段也由原先的三個街區縮短為700號路段的一個街區。

醒獅團創始人劉世民（Norman Lau）表示，這從不關乎於贏得一場戰爭，而是避免戰爭。

上訴方代表，華埠小商業主Ben Marcus-Willers則認為，委員會的決定是公平的。

之前柔功門發言人表示，舞龍舞獅表演為華埠帶來了巨大的遊客量和商機，封街也能夠保證參加訓練青少年的安全，同時能夠有年輕一代傳承中華傳統文化屬實不易，社區應當支持。

而沿街商戶擔憂，表演造成的噪音損害了老年人與孩子的健康，並且封街會大幅減少華埠的客流量和停車位，影響商家經營。

目前柔功門醒獅團仍擁有另一項許可，截止至2025年3月，允許其在周末兩天的9時至晚7時，在都板街相同的三個街區舉行封街的室外活動，但沒有擴音的許可。上訴委員會在17日的判決並不影響這一許可。而交通局封街和特別活動部門經理查普曼（Nick Chapman）表示，劉世民有權利修改其條款。

劉世民表示，他願意視情況修改這一許可。