慶祝地球月 聖荷西PRNS團隊推一系列環保措施

慶祝4月地球月，聖荷西市公園、娛樂與社區服務部門（PRNS）以一系列環保措施，展現對綠色實踐的堅定承諾。（PRNS提供）

為慶祝4月地球月，聖荷西 市公園、康樂與社區服務部門（PRNS）以一系列環保措施，展現其對綠色實踐的承諾。PRNS表示，他們的團隊致力於保持城市公園的吸引力、愉悅性及其可持續性，這是其為期20年的戰略藍圖「激活聖荷西」（Activate SJ）的關鍵一環。該計畫旨在提升聖荷西社區的生活質量，並確保公園系統持續受到市民的喜愛。

PRNS表示，為了環保地維護公園，PRNS團隊采用了多種策略。他們放棄使用對環境有害的農藥，改而採用了自然替代方案來控制害蟲與雜草。例如，透過鋪設木屑阻止雜草生長，並在樹木周圍保留落葉。在必要時，只使用對環境影響較小的除草劑，並確保遊樂場和狗公園等敏感區域避免使用這些化學品。針對地鼠等寄生蟲，則選擇使用陷阱而非化學藥劑。

PRNS指出，部門的可持續性承諾同樣體現在其設施管理上。順應加州 的最新法律規定，PRNS團隊已經開始使用電動設備，並且當舊有燃油設備運作終止時，他們會以電動設備作為替代。

PRNS強調，團隊對於實行可持續性的承諾並非只在地球月期間，而是一項全年無休的努力。他們以保護公園為己任，選擇環保方案以惠及未來世代。希望通過自身的實踐激勵公園訪客採用環保措施。