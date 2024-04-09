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蘇勵妍 任舊金山市府規畫委員

記者王子涵╱舊金山報導
香港出身的舊金山交通局委員蘇勵妍，日前被市長布里德新任命為市府規畫委員會委員。（本報檔案）
香港出身的舊金山交通局委員蘇勵妍，日前被市長布里德新任命為市府規畫委員會委員。（本報檔案）

舊金山市長布里德（London Breed）日前任命華裔交通局委員蘇勵妍（Lydia So），為市府規畫委員會委員。這個委員會就舊金山長遠目標、政策和計畫向市長、市議會和市府各部門提供建議，涉及土地使用、交通和社區規畫發展等問題。

根據Linkedin公開履歷，蘇勵妍擁有十幾年的建築設計和商業地產開發的經驗，2016年成為舊金山藝術委員會委員，在2019年成為歷史保護委員會的首位華裔委員。2023年6月，蘇勵妍受布里德任命，出任交通局董事，致力於為居民和遊客提供公平、安全和高效的Muni服務。

布里德發表聲明表示，蘇勵妍是長期的亞太裔社區倡導者，是歷史保護委員會首位華裔委員，致力於維護舊金山最具歷史和文化價值的建築和場所。作為前藝術委員，蘇勵妍用自己創造性的眼光，提高了城市設計和規畫的質量。在交通局任職期間，她致力於提高乘客和操作員的安全，致力於解決影響亞太裔社區的問題。

布里德說：「蘇勵妍在住房、交通和基礎設施交叉問題的理解，是城市向前發展所需要的。」

蘇勵妍感謝市長的任命，並表示，期待貢獻自己在城市設計、建築和交通方面的專業知識，為舊金山打造美好的未來。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，蘇勵妍在土地使用、交通、房地產和歷史保護擁有卓越技能，她深刻理解城市規畫和社區參與的重要性。

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