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趙佳怡「矽谷迷局」 新創人故事 「冒名頂替綜合症」 成靈感來源

記者徐蓓蓓／史丹福報導
「矽谷迷局」講述了時尚女孩誤打誤撞轉型進入矽谷新創公司的故事。（受訪者提供）
「矽谷迷局」講述了時尚女孩誤打誤撞轉型進入矽谷新創公司的故事。（受訪者提供）

趙佳怡出生於新加坡，本科和碩士均就讀於史丹福大學。16歲開始替Vogue等亞洲時尚雜誌寫稿的她，現在的工作是矽谷科技公司市場部工作人員，且工作內容還偏向數據、編程那一掛科技相關的內容。除去工作，她現在是兩部暢銷小說的作者，最近的一部小說「Valley Verified (矽谷迷局）」講述了紐約時尚雜誌社工作的女孩Zoe誤打誤撞轉型進入矽谷新創公司的故事，頗有意境。

趙佳怡說，「矽谷迷局」不能算是她的自傳體小說，但小說很多細節的確融入了她初入矽谷的真實感受。她說，整天「看數據、寫代碼」並不是自己最初設想的工作。但經過一次實習後，她在科技公司拿到工作機會，之後公司又重組，才開始目前的工作，在轉型過程中，她面臨了恐懼、焦慮和不安感，或多或少體現在小說主人翁身上。

趙佳怡已經是兩部暢銷小說的作者。（受訪者提供）
趙佳怡已經是兩部暢銷小說的作者。（受訪者提供）

「我突然意識到自己必須要學習完全不同的一套知識技能，」趙佳怡說，「我當時有很嚴重的冒名頂替綜合症（Imposter Syndrome) 和嚴重的自信心喪失。而這些正是這部小說靈感的來源。」

冒名頂替綜合症是在矽谷優秀人群中很常見的一種現象，指的是自己實際很優秀和有能力的情況下，反覆自我懷疑自己是否能勝任工作的現象。之前也有報導稱亞裔女性特別容易產生這種感受。

趙佳怡表示，自己曾經總是會想著：「大家都知道該做些什麼事，只有我不知道。」後來她勇敢地和周圍人分享自己的感受，大家也都紛紛向她敞開心扉，她才意識到，原來不只是自己才有這種感受，開始後悔沒有更早說出來。

趙佳怡說，自己也有意識在寫作時挑戰對亞裔根深柢固的刻板印象，努力寫出具有不同性格特點的亞裔形象，這樣人們才不會認為某一族裔只能有一種形象或人生軌跡。

對中半島地區熟悉的讀者，不難在書中發現「小藍瓶咖啡」、「Teaspoon珍奶」、「Dishdash餐廳」，甚至101高速路上的科技公司廣告牌、加利福利亞街農夫市場這些熟悉的地點。趙佳怡說，這些地點見證了她在過去幾年的成長，定義了她在矽谷的生活。

趙佳怡的寫作生涯始於疫情期間，隔離生活的種種艱辛和不確定性，讓她不願意和遠在新加坡的父母分享，讓他們擔心。而現在寫作和她最愛的咖啡店，還有好朋友構成了支持她的強大系統，她希望「矽谷迷局」這本書可以讓更多人看到自己，因為這本書也成功幫助她在很大程度上克服了對自己的懷疑。

矽谷 亞裔 新加坡

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