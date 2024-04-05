舊金山「濰縣西方僑民集中營」展覽 落幕

「滄縣的記憶 人性的光輝－濰縣西方僑民集中營專題展覽」日前在舊金山海外抗戰紀念館落幕。（海外抗日戰爭紀念館提供）

「滄縣的記憶 人性的光輝－濰縣西方僑民集中營專題展覽」日前在舊金山 海外抗戰紀念館落幕。 這次展覽不單是為了緬懷瀟縣集中營的歷史，更在美中建交45周年之際，彰顯和展現兩國之間深厚的友誼及合作精神。

濰縣集中營位於中國山東省濰坊市，是抗日戰爭期間日本 侵略者建立的拘留設施，曾關押2000多名西方僑民。 透過本次展覽，觀眾得以深入理解濰縣集中營的歷史，並體會到在困難時期，美中兩國人民共同抵抗外侵、追求和平自由的堅定意志。

展覽期間展出的眾多珍貴歷史文獻與照片，讓參觀者目睹了那個時代的故事。 在展覽開放日，海外抗日戰爭紀念館理事李競芬與志工團隊仔細記錄訪客訊息，並製作了數十段視頻，捕捉訪客在觀看照片時的深情淚目。

世界各地的訪客包括老年人和許多年輕學生。 一些參觀者詢問是否可以在線上評價展覽，他們希望能給予高度評價。

主辦單位表示，這次展覽不僅是對歷史的回顧，也強調了美中兩國人民在共同抵抗侵略者過程中建立的深厚友誼。 這種基於共同理想和目標的合作，為兩國後來正式建交奠定了堅實基礎。這次展覽透過共享的歷史故事，提醒人們記住過去的苦難，並珍惜發揚兩國人民之間的友誼與合作。 這種友誼與合作不僅在抗日戰爭時期顯現，今天在許多領域內仍在繼續，並對全球和平與發展發揮重要作用。