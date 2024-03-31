我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

亞太公共事務聯盟第一代創辦者和開拓者 共話未來

王繪灃／供稿
APAPA第一代創辦者和開拓者為組織捐款。（尹集成提供）
APAPA第一代創辦者和開拓者為組織捐款。（尹集成提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）第一代創辦者和開拓者們3月20日齊聚一堂，延續友誼，共同探討未來發展方向。這場盛會見證了對APAPA不懈努力的肯定，也是對華人社區服務的再次承諾。與會者包括APAPA組織創辦人尹集成伉儷及親友，以及一群長期支持該組織發展的社會賢達等。

他們共同參觀了加州鐵路博物館，由該博物館唯一的華人講解員崔以聞帶領一行人參觀。博物館展廳總面積達1萬平方米，主體展品是21列火車機車，此外還有修建太平洋鐵路時的場景復原展示，以及一些物件、照片、介紹等。

在博物館內，展示著華人勞工在修建太平洋鐵路西段時的壯舉。通過壁畫和蠟像，生動還原了華工當年工作的情景。崇山峻嶺間、刺骨寒風中，華人勞工們展現出頑強生命力和幹事創業的決心，為美國西部的建設做出了不可磨滅的貢獻。然而，這段歷史卻鮮為人知，現今很少有人知曉上萬名中國勞工與愛爾蘭勞工一起，共同建設了對美國產生巨大影響的鐵路。在那些通車慶典的照片上，華工的身影幾乎難以尋覓。

聚會中，尹集成和夫人黃春芳在華工雕像下發表了感言。尹集成回顧了自己60年前來到美國的經歷，他目睹了華人在美國地位的日益提高。作為APAPA的創始人之一，他的初衷就是保護華人權益、幫助他們實現美國夢，並促進中美兩國的友好關系。

隨後，與會者前往APAPA總部舉行茶敘和午餐，與來自不同族裔、長期支持APAPA的朋友們共同慶祝。餐後，他們還參觀了尹氏莊園，共同回顧過往歲月，展望未來。

尹集成1937年生於四川成都，1964年從台灣來美國，他在舊金山及加州開設了40多家麥當勞快餐店，是當地的麥當勞大王。2001年，他創辦了亞裔公共事務聯盟（APAPA），並成為加州彩票局首位華裔委員。如今他的女兒尹立懷（Mary Yin Liu）擔任APAPA全國首席執行官，繼續領導該組織的發展。

這次聚會不僅是對APAPA過去成就的肯定，更是對未來的期許。在各方的努力下，APAPA將繼續為亞裔社區服務，促進族裔間的團結，為美國的多元社會作出更大的貢獻。

APAPA創辦者和開拓者們參訪加州鐵路博物館，眾人與華工雕像合影。（尹集成提供）
APAPA創辦者和開拓者們參訪加州鐵路博物館，眾人與華工雕像合影。（尹集成提供）

華人 博物館 勞工

上一則

沙加緬度經濟適用房計畫建物 發生大火燒毀

下一則

桑尼維爾7年來首宗警察槍擊 19歲男被射殺

延伸閱讀

交通部管制美規新車進口數量 遭美認列貿易障礙

交通部管制美規新車進口數量 遭美認列貿易障礙
加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦
加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水

加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水
前加州主計長余淑婷 宣布參選州長

前加州主計長余淑婷 宣布參選州長
房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉

房市前線／酒店去年交易量嚴重下降 今年下半年估漸好轉

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護