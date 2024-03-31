亞太公共事務聯盟第一代創辦者和開拓者 共話未來

APAPA第一代創辦者和開拓者為組織捐款。（尹集成提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）第一代創辦者和開拓者們3月20日齊聚一堂，延續友誼，共同探討未來發展方向。這場盛會見證了對APAPA不懈努力的肯定，也是對華人 社區服務的再次承諾。與會者包括APAPA組織創辦人尹集成伉儷及親友，以及一群長期支持該組織發展的社會賢達等。

他們共同參觀了加州鐵路博物館 ，由該博物館唯一的華人講解員崔以聞帶領一行人參觀。博物館展廳總面積達1萬平方米，主體展品是21列火車機車，此外還有修建太平洋鐵路時的場景復原展示，以及一些物件、照片、介紹等。

在博物館內，展示著華人勞工 在修建太平洋鐵路西段時的壯舉。通過壁畫和蠟像，生動還原了華工當年工作的情景。崇山峻嶺間、刺骨寒風中，華人勞工們展現出頑強生命力和幹事創業的決心，為美國西部的建設做出了不可磨滅的貢獻。然而，這段歷史卻鮮為人知，現今很少有人知曉上萬名中國勞工與愛爾蘭勞工一起，共同建設了對美國產生巨大影響的鐵路。在那些通車慶典的照片上，華工的身影幾乎難以尋覓。

聚會中，尹集成和夫人黃春芳在華工雕像下發表了感言。尹集成回顧了自己60年前來到美國的經歷，他目睹了華人在美國地位的日益提高。作為APAPA的創始人之一，他的初衷就是保護華人權益、幫助他們實現美國夢，並促進中美兩國的友好關系。

隨後，與會者前往APAPA總部舉行茶敘和午餐，與來自不同族裔、長期支持APAPA的朋友們共同慶祝。餐後，他們還參觀了尹氏莊園，共同回顧過往歲月，展望未來。

尹集成1937年生於四川成都，1964年從台灣來美國，他在舊金山及加州開設了40多家麥當勞快餐店，是當地的麥當勞大王。2001年，他創辦了亞裔公共事務聯盟（APAPA），並成為加州彩票局首位華裔委員。如今他的女兒尹立懷（Mary Yin Liu）擔任APAPA全國首席執行官，繼續領導該組織的發展。