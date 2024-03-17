帶20元來美 尹集成拚出40家麥當勞

亞太公共事務聯盟APAPA創辦人尹集成在自己的麥當勞事業門前。（尹集成提供）

筆者在20餘年的新聞職業生涯中，採訪過各界精英，包括美國政治人物、矽谷投資家、外交使節等，但在眾多故事中，尹集成先生的經歷給筆者留下了深刻印象。尹先生不僅是成功的企業家和慈善家，更是美國最大的亞裔 政治教育組織的創始人。

在與他共事的11年裡，筆者一直以客觀的視角關注著他，見證了他的成功和奉獻。尹先生不僅經營著40家麥當勞 連鎖店，還創辦了全美50個推動亞裔參政的教育機構，實現了更多的社會價值。

尹集成先生學富中西，是東方文化的傳承者，也是東西方文化的融會貫通者。在尹氏莊園上建成的亞裔文化中心，以及他對全美亞裔社區的支援和組織，展現了他對亞裔文化傳承和發展的關切。在他晚年，他表示將莊園捐贈給美國，為亞裔文化在加州 紮根發展貢獻力量。他通過紀念華工、推動反歧視法案等活動，為亞裔社群贏得了應有的尊重和地位。

亞太公共事務聯盟APAPA創辦人尹集成在APAPA活動上揮舞美國國旗。（尹集成提供）

尹集成先生的命運曲折，但他在逆境中成長，歷經飢餓和貧困。從中國到台灣，再到美國，他在國際風雲變幻中度過人生的重重考驗。他的成功不是一蹴而就的，從最初只帶著一個破舊手提箱和20美元的艱難開始，到後來成功經營麥當勞，展現了他堅韌不拔的拚搏精神。

尹集成先生在麥當勞創業過程中，面對困境和惡勢力的挑戰，選擇堅持，並通過社區互動和良好關系的建立，改變了原本犯罪率高的社區形象。他與夫人的團結合作，使一家瀕臨倒閉的店鋪成為全美麥當勞連鎖企業的示範店，得到總部的多次肯定。

除商業成功外，尹集成在政治領域也有著卓越的貢獻。他創立了非營利機構亞太公共事務聯盟（APAPA），推動培訓亞裔政府官員，提升亞裔在美國政治中的地位。他強調亞裔不應只是政治的工具，而應成為決策的中樞和大腦。在與美國總統和加州州長的會面中，他為亞裔發聲，宣導反對亞裔歧視，展現了他對亞裔參政的不懈追求。

尹集成與夫人黃春芳。（尹集成提供）

尹氏企業慷慨解囊，為亞太公共事務聯盟等政治教育機構提供支持。他的慈善事業不僅限於美國，還在中國四川創辦了尹氏文教館。筆者六年前提出寫他傳記的建議時，他謙虛地婉拒了，但在2023年，他和夫人同意了，認可了筆者的寫作意圖。筆者的寫作初衷是客觀地記錄尹集成的成長和奮鬥，為有夢想的人提供力量和指引方向。

尹集成先生在人生中集大成，融合了東西方文化的精髓，展現了東方的忍耐與謙虛，西方的團隊協作和包容。在今天的全球化時代，他站在多元文化的交匯處，為亞裔族群在美國社會上層結構中爭得一席之地做出了巨大貢獻。他的故事是一個激勵人心的典範，也是多元文化交流的傑出代表。（本文由亞太公共事務聯盟APAPA創辦人尹集成贊助）