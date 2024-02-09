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僑教中心行動領務服務27日舉行 可上網預約

記者江碩涵／聖荷西報導

舊金山台北經濟文化辦事處宣布，27日當日南灣僑教中心舉辦行動領務服務，僑胞可申辦「換發護照」、「授權書」、「居住國外證明」、「出生╱死亡證明」、「結婚證明」等，當日只受理50位民眾，其中網路預約為35位、現場發放號碼牌給80歲以上僑胞15位，2月8日上午9時起可上網預約，網址：www.tecosf.com，額滿不再受理。

經文處表示，為節省等候時間及提高服務品質，僑胞抵達僑教中心一樓領務櫃檯前，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費，規費僅接受現金、銀行本票(cashier check)或匯票(money order)支付，抬頭寫TECO，現場不找零，也不接受個人支票信用卡，若文件不全，無法收件。

「首次申請護照」、「辦理入國證明書」等仍得至舊金山台北經濟文化辦事處辦理，其他各項領務業務可採郵寄申請，相關申請資料可寄至：TECO（地址：555 Montgomery Street, Suite 501, San Francisco, CA 94111），並註明申辦業務，例如護照、簽證、授權書、入國證明書等。

經文處表示，所有文件備齊情況下，晶片護照發照時間約6至8周、文件證明與授權書約2周，若需補件，經文處將主動聯絡，建議民眾勿在申請案送出數日後，即來電或電郵查詢進度、或確認本處是否已收到，以利承辦人專心趕件。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考經文處網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。僑胞如有疑問，可電郵：[email protected]或致電：415-362-7681洽詢。

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