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灣區媽媽教室 名醫傳授養生抗老

記者江碩涵／聖荷西報導
灣區媽媽教室推「養生抗老」講座，邀請灣區中醫師林大棟，分享日常生活的養生心法。（主辦單位提供）
灣區媽媽教室推「養生抗老」講座，邀請灣區中醫師林大棟，分享日常生活的養生心法。（主辦單位提供）

灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，灣區人對「養生抗老」非常有興趣，這次邀請中醫師林大棟，分享日常生活養生心法，課程介紹中醫的外治法、飲食心要、日常感冒超好用方劑等，透過中醫古老智慧，解決現代人時常面臨到的健康問題。

林大棟是問止中醫聯合創始人暨首席醫療官，以善用經方、針藥並施知名，他同時研發中醫人工智能輔助診療系統，並開啟「問止大醫小課」，有2萬多名學員在網路學習課程。

林大棟在台灣取得大學學歷、服兵役後，先後取得紐約州雪城大學電機碩士、加州國際醫藥大學針灸碩士、加州Liberty University東方藥學博士學位，拜倪海廈為師，先後多次在佛羅里達州跟診，得到倪海廈親自指導。

在創辦中醫院之前，林大棟曾任教於加州國際醫藥大學，擔任中醫博士、碩士學院教授；投身中醫前，林大棟曾任職於矽谷思科（Cisco）及 Juniper等科技公司21年，是晶片設計工程師。

他著有「佛州漢唐跟診日誌」、「經穴春秋」、「扶陽之祖」、「藥食心源」、「中醫夢紅樓」、「中醫超級兒童私房課」、「AI岐黃系列」，中醫小說集「藥香中尋找愛」、「少年王比利的故事」等書。

主題：如何老得慢、活得快樂

時間：2月2日上午10至12時

地點：金山灣區僑教中心

電話：408-252-7070

加州 灣區 佛州

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