僑教中心迎春揮毫 國宴主廚上菜

活動上將有「過年節慶教育文化攤位」，展示從冬至到元宵節，的習俗與核心理念。（記者葛歆睿 / 攝影）

北加州 中文學校聯合會25日宣布，2月4日將舉辦2024年迎春揮毫活動，以「望子成龍」為主題，結合「大師揮毫」、「年貨大街」、「年菜示範」、「過年節慶教育文化攤位」等活動迎接農曆新年到來。

活動由北加 州中文學校聯合會，協同北加州中國大專校友會聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會及世界華人工商婦女企管協會北加州分會舉辦。

僑教中心主任莊雅淑表示，感謝四個社團聯合在僑教中心，固定於農曆春節舉辦迎春揮毫，傳承中華文化，每年都是金山灣區 僑界盛事，迴響熱烈，今年主辦單位特別用心，增加許多亮點，鼓勵僑胞踴躍前往參加，感受農曆新年氣氛。

今年迎春揮毫將在過年前舉行，除歷年精采的「貴賓迎春揮毫」外，廣受喜愛的「年貨大街」也邀網紅團購主「阿美廚房」和「Aluu Market」提供年貨應景美食與台灣特色點心，另有書法大師現場寫春聯，民眾可免費帶回家，活動還邀到僑委會美食外交國宴主廚李建軒，示範講解三道吉祥年菜，觀眾不僅可在現場免費試吃，還可獲得中英文雙語食譜，嘗試自己烹飪。

因2024年是深受華人喜歡的龍年，活動將以父母「望子成龍」為主軸，結合中文學校、華語文中心與文化老師合辦文化教育攤位，從冬至到元宵節，將農曆春節的習俗與核心理念，互動學習、寓教於樂方式展示，旨在傳遞給美國長大的華裔青年子弟，向外開枝散葉廣邀社區朋友共襄盛舉，將預備過年的歡樂氣氛，傳給金山灣區多元文化族裔社區。

時間：2月4日（周日）下午2時至5時