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華婦防家暴 矽谷女教練籲學防身術

記者江碩涵／聖荷西報導
女性平時訓練體能、學習防身術，有助於緊急時刻保護自己性命，有機會自救，圖為以色列格鬥術訓練過程。（陳佩芬提供）
女性平時訓練體能、學習防身術，有助於緊急時刻保護自己性命，有機會自救，圖為以色列格鬥術訓練過程。（陳佩芬提供）

近來矽谷華裔谷歌工程師殺妻案內幕曝光。毆妻家暴案對於華人來說，原本是較隱晦、不願多談的議題，不過除了心理輔導外，也有格鬥教練提出看法，認為女性平時訓練體能、學習防身術，也有助於在緊急的時刻保護自己的性命，有機會自救。

矽谷華裔以色列格鬥防身術教練陳佩芬（Sarah Chen）除了教導以色列格鬥術外，同時也專注於社區宣導與身心靈輔導，她教導大家危機處理方式。她曾輔導上千位包括家暴、性侵和處於任何危機狀況的狀況，她表示，灣區華人因為隱忍、家醜不外揚等原因，遇到家暴報案或尋求幫助的比率一直以來是矽谷灣區最低的族群之一。

她說，不願報案或聲張的原因，還包括高學歷被害人因為自身的面子和顧及對方家人和工作等因素，但不斷地隱忍，等於是幫助對方變本加厲地肆意施暴，最後導致悲劇發生。

陳佩芬表示，被家暴者要在悲劇發生前要有自救的意識，也就是說，當施暴者在進行長期暴力行為時，被家暴者需要建立堅定的心理建設，尋求諮詢管道是非常重要的。她分析，目前矽谷灣區有許多24小時家暴危機熱線，除了提供即時線上協助，有些機構還提供免費短期住宿、法律諮詢、醫院驗傷、法庭陪伴和其他相關問題諮詢服務等。

她分析，除以上的建議外，最重要的是要放下傳統的束縛，也就是面子問題，被家暴者需將自身安危放在優先第一位，是自救的第一步；另外，平時訓練體能和學習防身術等，都能有效在危急時刻，保護自身性命，有可能成為自救的最主要方法。

陳佩芬表示，一般被家暴者因身體長期被虐待，雖然身體的傷會好，但心靈遭受的創傷卻遠比身體的傷需要更多時間療傷治癒，唯有持續不斷的給予心靈支持鼓勵，才能讓不幸的被家暴者一步步邁出身心的創傷。

矽谷華裔以色列格鬥防身術教練陳佩芬（Sarah Chen）除了教導以色列格鬥術外...
矽谷華裔以色列格鬥防身術教練陳佩芬（Sarah Chen）除了教導以色列格鬥術外，同時也專注於社區宣導與身心靈輔導。（陳佩芬提供）

家暴 矽谷 灣區

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