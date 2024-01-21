2023年回顧 APAPA國際參與、榮譽讚譽、社區互動耀眼

APAPA慶典活動熱鬧非凡。（APAPA媒體部提供）

回顧亞太公共事務聯盟（APAPA）2023年度的輝煌時刻，發現這一年充滿了慶典、國際參與、榮譽讚譽與社區互動。從尹氏莊園的慶祝活動到APEC峰會的國際參與，再到APAPA創始人尹集成榮獲全國慈善獎，每一刻都閃耀著團結、奉獻和亞裔 文化的光芒。大家可一同追溯這一年度的亮點，見證APAPA在社區、國際舞臺和政治影響力上的輝煌成就。

許多人共同參與APAPA的2023年各種盛事。（APAPA媒體部提供）

去年12月尹氏莊園舉辦了慶祝活動，紀念莊園成立30周年，同時舉行了2023年APAPA全國團結獎晚會。活動在尹氏莊園內新建的亞裔文化中心館（The Pavilion）舉行，共有600多人參加。活動上表彰了社區領袖和民選官員，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）親自出席祝賀。

三年前，加州索拉諾縣的一場野火摧毀了大片地區，也毀壞了尹氏莊園的活動中心。經過辛勤努力重新建設，尹氏莊園在原來場館的基礎上，建成了規模更大、功能更加完善，且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。為了紀念這一里程碑式的活動，包括多位國會議員、州長紐森、副州長Eleni Kounalakis等民選官員親臨參與，現場冠蓋雲集。

州長紐森出席APAPA活動。（APAPA媒體部提供）

國際活動方面，APAPA領導人去年參加了在舊金山舉行的第30屆APEC峰會，支持該市自1945年聯合國會議以來最大規模的地區和世界領導人聚會。APEC亞太經濟合作論壇有21個成員國，約占全球GDP的62%和全球貿易的近一半。

焦點集中在美中兩國元首之間的會面。據了解，作為東道國，美國選擇了「為所有人創造一個有彈性和可持續的未來」的主題，以推動公平和開放的經濟議程，造福工人、企業和家庭。在這次鼓舞人心且引人入勝的峰會上，APAPA領導人與許多地區和國家領導人進行了會面。

另外，在API聯盟（API Coalition）和美國公民領導力（Civic Leadership USA）舉辦的活動上，尹集成榮獲全國慈善獎（National Philanthropy Award），他與多位來自社區的貴賓一道獲獎，得到大眾的一致讚揚。

尹集成與夫人黃春芳接受獎牌。在加州首府地區舉辦的「最佳商業頒獎典禮暨晚會」（The BEST Business Awards Ceremony & Gala）上，尹集成因不懈鼓勵公眾參與公共事務而榮獲「終身成就獎」。

亞太公共事務聯盟2023年也受邀參加了在加州議會大廈前舉行的金色豐收遊行節（Sacramento Golden Harvest Parade and Festival），該組織展出的木星號火車再次受到關注。

州長紐森去年10月底率團訪華，受中國國家主席習近平接見。尹集成也透過該組織的聯繫，促成了紐森訪華的願望。

此外，APAPA在全美各州與立法者合作，積極推動多項法案成功通過，東岸與紐約州州長Kathy Hochul合作，簽署法案7768和7573，正式宣布農曆新年為紐約官方節日。

APAPA分會領導人在市政廳舉行的支持活動中發揮重要作用。在西岸，加州眾議員Mike Fong推動的AB 1354法案已成法律，要求K-12學校教授亞太裔歷史，反對亞裔歧視。APAPA強調對社區可能不公平法律的關切，指出其他法案仍在立法過程中，呼籲亞裔社區保持警惕。成立於2001年的APAPA已發展成為全國性組織，致力於引導亞裔公民積極參與政治。

在APAPA的2023年輝煌回顧中，我們見證了一系列充滿鼓舞和希望的瞬間，這不僅是慶典的一年，更是國際參與、榮譽讚譽與社區互動悉數綻放的一年。從社區的慶祝活動到國際舞台的峰會，再到尹集成的慈善獎榮譽，APAPA在推動亞裔文化、促進團結和參與政治方面取得了巨大的成功。

讓我們共同期待未來，繼續努力，攜手前行，為更美好的明天貢獻我們的力量。感謝所有支持和參與的人們，是大家讓這一年的每個時刻都變得更加輝煌，並期待APAPA與大家在新的一年再創輝煌。