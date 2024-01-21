我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

2023年回顧 APAPA國際參與、榮譽讚譽、社區互動耀眼

APAPA媒體部王繪灃／供稿
APAPA慶典活動熱鬧非凡。（APAPA媒體部提供）
APAPA慶典活動熱鬧非凡。（APAPA媒體部提供）

回顧亞太公共事務聯盟（APAPA）2023年度的輝煌時刻，發現這一年充滿了慶典、國際參與、榮譽讚譽與社區互動。從尹氏莊園的慶祝活動到APEC峰會的國際參與，再到APAPA創始人尹集成榮獲全國慈善獎，每一刻都閃耀著團結、奉獻和亞裔文化的光芒。大家可一同追溯這一年度的亮點，見證APAPA在社區、國際舞臺和政治影響力上的輝煌成就。

許多人共同參與APAPA的2023年各種盛事。（APAPA媒體部提供）
許多人共同參與APAPA的2023年各種盛事。（APAPA媒體部提供）

去年12月尹氏莊園舉辦了慶祝活動，紀念莊園成立30周年，同時舉行了2023年APAPA全國團結獎晚會。活動在尹氏莊園內新建的亞裔文化中心館（The Pavilion）舉行，共有600多人參加。活動上表彰了社區領袖和民選官員，加州州長紐森（Gavin Newsom）親自出席祝賀。

三年前，加州索拉諾縣的一場野火摧毀了大片地區，也毀壞了尹氏莊園的活動中心。經過辛勤努力重新建設，尹氏莊園在原來場館的基礎上，建成了規模更大、功能更加完善，且具有亞裔文化傳承意義的社區活動中心。為了紀念這一里程碑式的活動，包括多位國會議員、州長紐森、副州長Eleni Kounalakis等民選官員親臨參與，現場冠蓋雲集。

州長紐森出席APAPA活動。（APAPA媒體部提供）
州長紐森出席APAPA活動。（APAPA媒體部提供）

國際活動方面，APAPA領導人去年參加了在舊金山舉行的第30屆APEC峰會，支持該市自1945年聯合國會議以來最大規模的地區和世界領導人聚會。APEC亞太經濟合作論壇有21個成員國，約占全球GDP的62%和全球貿易的近一半。

焦點集中在美中兩國元首之間的會面。據了解，作為東道國，美國選擇了「為所有人創造一個有彈性和可持續的未來」的主題，以推動公平和開放的經濟議程，造福工人、企業和家庭。在這次鼓舞人心且引人入勝的峰會上，APAPA領導人與許多地區和國家領導人進行了會面。

另外，在API聯盟（API Coalition）和美國公民領導力（Civic Leadership USA）舉辦的活動上，尹集成榮獲全國慈善獎（National Philanthropy Award），他與多位來自社區的貴賓一道獲獎，得到大眾的一致讚揚。

尹集成與夫人黃春芳接受獎牌。在加州首府地區舉辦的「最佳商業頒獎典禮暨晚會」（The BEST Business Awards Ceremony & Gala）上，尹集成因不懈鼓勵公眾參與公共事務而榮獲「終身成就獎」。

亞太公共事務聯盟2023年也受邀參加了在加州議會大廈前舉行的金色豐收遊行節（Sacramento Golden Harvest Parade and Festival），該組織展出的木星號火車再次受到關注。

州長紐森去年10月底率團訪華，受中國國家主席習近平接見。尹集成也透過該組織的聯繫，促成了紐森訪華的願望。

此外，APAPA在全美各州與立法者合作，積極推動多項法案成功通過，東岸與紐約州州長Kathy Hochul合作，簽署法案7768和7573，正式宣布農曆新年為紐約官方節日。

APAPA分會領導人在市政廳舉行的支持活動中發揮重要作用。在西岸，加州眾議員Mike Fong推動的AB 1354法案已成法律，要求K-12學校教授亞太裔歷史，反對亞裔歧視。APAPA強調對社區可能不公平法律的關切，指出其他法案仍在立法過程中，呼籲亞裔社區保持警惕。成立於2001年的APAPA已發展成為全國性組織，致力於引導亞裔公民積極參與政治。

在APAPA的2023年輝煌回顧中，我們見證了一系列充滿鼓舞和希望的瞬間，這不僅是慶典的一年，更是國際參與、榮譽讚譽與社區互動悉數綻放的一年。從社區的慶祝活動到國際舞台的峰會，再到尹集成的慈善獎榮譽，APAPA在推動亞裔文化、促進團結和參與政治方面取得了巨大的成功。

讓我們共同期待未來，繼續努力，攜手前行，為更美好的明天貢獻我們的力量。感謝所有支持和參與的人們，是大家讓這一年的每個時刻都變得更加輝煌，並期待APAPA與大家在新的一年再創輝煌。

亞裔 加州 紐森

上一則

星宇航空1月16日起新增洛杉磯和舊金山至泰國清邁的航線

下一則

1200間迷你屋安頓遊民 至今沒下文

延伸閱讀

打擊毒品 金山縣警長：人力、物力都缺

打擊毒品 金山縣警長：人力、物力都缺
APEC結束 市府續清自願無家者帳篷

APEC結束 市府續清自願無家者帳篷
報告：紐森州府人員 亞太與拉丁裔未獲充分代表

報告：紐森州府人員 亞太與拉丁裔未獲充分代表
紐森公布州府預算 赤字379億元

紐森公布州府預算 赤字379億元
加州州長紐森籲立法 重罰打砸搶、銷贓、竊車

加州州長紐森籲立法 重罰打砸搶、銷贓、竊車

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷命案 兩華人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
記者直擊案發現場，門鈴仍正常運作，大白天大門的燈也依舊開著。（記者孫愛薇／攝影）

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

2024-01-19 16:53
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
記者實際探訪命案發生地點，街區寧靜優美，警方的封鎖線也已經撤除，完全看不出有命案的痕跡。（記者孫愛薇／攝影）

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

2024-01-19 17:52
于軒一以702分的成績成為2014年松原市理科狀元。(取材自紅星新聞)

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

2024-01-19 19:05
案發現場屋外整潔明亮，似乎才做過大型的翻修整理。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

2024-01-19 16:32

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」