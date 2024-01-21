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沙加緬度國會公園酒店重生 變身無家可歸者住房

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度國會公園酒店曾是一座100多年的歷史建築，上周重新開放，作為無家可歸者永久支持性住房。（翻攝自Google Map）
沙加緬度國會公園酒店曾是一座100多年的歷史建築，上周重新開放，作為無家可歸者永久支持性住房。（翻攝自Google Map）

根據中谷當地媒體KCRA 3報導，沙加緬度國會公園酒店（Capitol Park Hotel）曾是一座 100 多年的歷史建築，上周重新開放，作為無家可歸者永久支持性住房。

該建築現在也改名為聖克萊爾 (The Saint Clare)，地點位於沙加緬度市中心第九街和L街交叉口，由兩座建築物組成，內有134間房間，配有床、書架、浴室和小廚房，建築物內還設有會議空間、社區聚會室和社工辦公室。

加州慈善住房公司開發該計畫，並已經進行了幾年，北邊建物的大門於17日正式對無家可歸者開放。加州慈善住房公司區域總監Rich Ciraulo表示，所有的努力都是值得的。

他表示，他們從2020年12月開始進行這個計畫，這是一條漫長的道路，最終能看到第一批居民搬進來，真是太棒了。Ciraulo表示，作為沙加緬度人，他非常自豪地看到，沙加緬度的歷史建物能被保存下來，並且正在為更廣泛的大眾，提供更多公共服務。

Ciraulo表示，此計畫耗資約7600萬美元。從長遠來看，每個房間房價約56萬7000美元，相較於沙加緬度地區的掛牌房價中位數（根據Realtor.com提供數據為46萬5000美元），高出整整10萬美元以上。

KCRA 3問Ciraulo，為什麼國會公園聖克萊爾酒店的房價如此貴。Ciraulo表示，主要原因是這是一個歷史建物，要提升建物本身的硬體狀況，並將這些非常差的硬體設施改造升級為現代化設施，是需要花費大量成本的。

房價 加州

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