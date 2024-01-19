灣區畫家陳菊美 人物畫特展1月20日開幕

灣區畫家陳菊美（左）參加Sausalito Center for the Arts人物畫特展，與藝術總監Shiva Pakdel（右）合影。（受訪者提供）

灣區 畫家陳菊美（May Shei）近日在Sausalito Center For The Arts藝術中心舉辦人物畫特展，作品風格從古典到現代，媒體材料有數位、2D到3D立體雕塑等，特展相當具有獨特性。

策展人Susan Kirshenbaun、Catherine Merrill及藝術總監Shiva Pakdel表示，此特展沿續1946年由舊金山 藝術家和模特兒創立的形象運動主義，蓬勃發展至今，傳承了人物畫的專注及喜愛，這次邀請包括陳菊美在內18位菁英，他們都是專業的老師及藝術家們，作品風格從古典到現代，媒體材料有數位、2D到3D立體雕塑等。

策展團隊表示，開幕茶會將於1月20日下午2時舉行，另外將於1月27日中午11時至下午1時安排導覽。特展開放給民眾參與，平日開放時間為每周三至周六上午11時至下午5時，藝術中心地址為：750 Bridgeway, Sausalito, CA。

除了這次的展出以外，陳菊美也受邀參加包括九位藝術家在內的「神聖之地」特別展，此特展是作為一系列有關綠色環保及更好世界的活動之一。特展活動時間為1月31日起至3月中，每日上午11時至下午3時，地點在庫比蒂諾迪安薩社區學院（De Anza College）內的Euphrat Museum of Art和Silicon Valley Reads，地址為：21250 Stevens Creek Blvd. Cupertino。

「神聖之地」特別展藝術總監Diana Argabrite表示，很高興邀請到陳菊美參加畫展，讓展出更多元深刻。她指出，陳菊美的風格作品多變多樣，其「嶺南寫意花鳥畫」及「工筆花鳥畫」更是契合此次畫展的主題，歡迎民眾參加3月2日下午3時至5時的茶會。