山景城中文市民領導力學院 開始報名

山景城社區中心外觀。（記者徐蓓蓓／攝影）

北加山景城將於今年4月舉辦中文市民領導力學院，為期八周，完全免費，目的是提升華裔 居民對地方政府和城市服務的了解。目前已經開放報名，報名時間會持續到4月1日。

依據相關資訊，本期學院將在4月17日到6月5日之間的每周三晚上5時30分至8時30分舉行，是實體的面對面課程，有中、英文兩種語言教授，報名表也有中文和英語兩種版本。

學員可以透過此次課程，了解市政府的運作、市政府各部門的服務項目，並認識市議會成員和工作人員、了解市民參與社區議題的方式，認識更多鄰里及成為其他社區成員的訊息來源和榜樣。

每節課都會有來自市政府部門的工作人員主持，提供其部門工作的主要服務類別、活動、項目和計畫方面的信息。課程內容還包括互動練習和小組討論等。

此前參加西班牙語市民領導力學院的居民奧爾嘉（Olga）表示，自己以前認為城市的組織就是以市議會為主，沒想到參加學習課程，可以讓自己了解更多市政府相關的訊息。她說，領導力學院給她許多力量，也給她知識，她成為民眾與政府間的一座橋樑，市民們能被更好地傾聽，也有幸把自己的需求直接反應給市議會，還可以第一時間了解城市的訊息和新計畫。

領導力學院除了幫助學員參與市政、提升市民意識外，還幫助學員為出任城市顧問團體職務做準備。有意者可以訪問中文領導力學院網頁或聯繫山景城多元文化項目小組報名。