我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

山景城中文市民領導力學院 開始報名

記者徐蓓蓓／山景城報導
山景城社區中心外觀。（記者徐蓓蓓／攝影）
山景城社區中心外觀。（記者徐蓓蓓／攝影）

北加山景城將於今年4月舉辦中文市民領導力學院，為期八周，完全免費，目的是提升華裔居民對地方政府和城市服務的了解。目前已經開放報名，報名時間會持續到4月1日。

依據相關資訊，本期學院將在4月17日到6月5日之間的每周三晚上5時30分至8時30分舉行，是實體的面對面課程，有中、英文兩種語言教授，報名表也有中文和英語兩種版本。

學員可以透過此次課程，了解市政府的運作、市政府各部門的服務項目，並認識市議會成員和工作人員、了解市民參與社區議題的方式，認識更多鄰里及成為其他社區成員的訊息來源和榜樣。

每節課都會有來自市政府部門的工作人員主持，提供其部門工作的主要服務類別、活動、項目和計畫方面的信息。課程內容還包括互動練習和小組討論等。

此前參加西班牙語市民領導力學院的居民奧爾嘉（Olga）表示，自己以前認為城市的組織就是以市議會為主，沒想到參加學習課程，可以讓自己了解更多市政府相關的訊息。她說，領導力學院給她許多力量，也給她知識，她成為民眾與政府間的一座橋樑，市民們能被更好地傾聽，也有幸把自己的需求直接反應給市議會，還可以第一時間了解城市的訊息和新計畫。

領導力學院除了幫助學員參與市政、提升市民意識外，還幫助學員為出任城市顧問團體職務做準備。有意者可以訪問中文領導力學院網頁或聯繫山景城多元文化項目小組報名。

依據2020年的統計數據，矽谷核心城市之一的山景城，人口大約83000人，其中33.3%為亞裔。USA.com更早些時候的數據顯示，山景城的亞裔人口中，逾40%為華裔。近年來，亞裔高科技人才因為工作機會的吸引不斷流入，推動增加亞裔人口占比升高。

山景城 北加山景城將於4月舉辦中文市民領導力學院。（翻攝自市府官網）
山景城 北加山景城將於4月舉辦中文市民領導力學院。（翻攝自市府官網）

亞裔 華裔 矽谷

上一則

在加州開餐廳有多難

下一則

加州中谷農村區成販毒集團目標 少數族裔媒體論壇示警

延伸閱讀

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
字節跳動傳在加拿大、澳洲設研發中心 已外派120人

字節跳動傳在加拿大、澳洲設研發中心 已外派120人
中華文化中心收穫59年來首個永久空間 變身社區聚會點

中華文化中心收穫59年來首個永久空間 變身社區聚會點
提升市政參與 山景城辦免費領導力學院

提升市政參與 山景城辦免費領導力學院
山景城中文市民領導力學院開始報名

山景城中文市民領導力學院開始報名

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的Liren Chen（左）和32歲的Xuanyi Yu（右）。（取自linkedin）

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

2024-01-18 18:46
洛斯阿圖警員在一處住宅內發現兩名死者，網傳是一對不到30歲、來自中國的科技業工程師夫妻，疑似因被裁員，一人將另一人殺害。（取自洛斯阿爾托斯警局臉書）

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

2024-01-18 14:11
洛斯蓋圖警方火速破案，逮捕涉嫌殺妻男子。（洛斯蓋圖警局網站）

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

2024-01-17 14:26
Target的Stanley品牌貨架空空如也。（記者徐蓓蓓╱攝影）

白人圈爆火水壺打入華人圈

2024-01-14 22:00
「夢咖啡」開業20多年，有半數茶飲都是最初的菜單，一直保留至今。（取自臉書）

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

2024-01-14 00:24
莫名其妙的大禮包。（記者徐蓓蓓╱攝影）

農曆新年將至 好市多年貨到位 不同門店有微調

2024-01-14 21:57

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血