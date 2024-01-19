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北美台灣工程師協會 楊燿宏任總會長

江碩涵／聖荷西報導
北美台灣工程師協會2024至2025年總會會長由前一任的副總會長暨半導體設備商應用材料公司執行總監楊燿宏擔任。（主辦單位提供）
北美台灣工程師協會2024至2025年總會會長由前一任的副總會長暨半導體設備商應用材料公司執行總監楊燿宏擔任。（主辦單位提供）

北美台灣工程師協會2024至2025年總會會長已順利誕生，由前一任的副總會長暨半導體設備商應用材料公司執行總監 (MD)楊燿宏(Yao-Hung Yang)擔任。楊燿宏也是近年來在矽谷灣區各大社團非常活躍的新秀。

北美台灣工程師協會表示，此次人選是由2022至2023年總會會長余金榜(John Yu)博士、智庫主席林武吉(Larry Lin)博士，以及歷屆總會長推薦，經由提名委員會主席林鼎雄(Tim Lin)、徐名璋(Rockwell Hsu) 博士以及張謙益 (C.Y. Chang)細心核定，並由21位總會理事投票，包括12個分會會長及九位遴選理事，得到絕對多數同意而產生。

楊燿宏不僅是北美台灣工程師協會NATEA的21年會員，也是2022至2023年總會副會長以及2018年的矽谷分會會長，他任職於半導體設備商應用材料公司近20年，現任執行總監 (MD)，曾主辦或協辦NATEA、IEEE NFIC前沿運算科技論壇、2022世界台商高科技產業合作會議、美台產業科技論壇、矽谷美台高科技論壇 (UTHF)。

楊燿宏也是第三任台灣僑委會僑務促進委員、舊金山灣區台灣商會理事、台大校友會北加分會理事。他擁有台灣大學雙學位、史丹佛大學碩士學位。

北美台灣工程師協會執行團隊總會副總會長則由倪文俊(Gary Ni)擔任，他曾任NATEA 2020矽谷分會會長，現任Google資深科技程式經理，有17年無線網路經驗，在加入Google前，曾在Intel擔任技術領導，帶領團隊優化5G效能及測試IODT，並曾擔任加州青年交響樂團義工，協助辦理公開音樂會，閒暇時喜好登山健行及旅遊。他擁有台灣科技大學電子工程系碩士學位。

執行團隊另一位總會副會長郭振展(Eric Kuo)則任職於Intel，帶領團隊推動高階電子封裝基材進程，並利用設備建模強化下一代的設計及自動化。他現任北美工程師協會亞利桑納分會會長，曾任Arizona台灣同鄉會會長及亞美協會理事，擁有University of Florida 的機械博士學位。

楊燿宏偕同執行團隊表示，感謝現任總會長John、智庫主席Lary、前任總會長及分會會長們辛勤耕耘，北美台灣工程師協會創立於1991年，邁入第34個年頭，已成長為超過4600個會員，是全美國具有影響力的科技社團。

楊燿宏表示，2024至2025年的執行團隊計畫攜手總會顧問群及分會會長，持續把NATEA HQ打造成所有NATEA分會和會員的開放且具互動性的平台，以促進各分會之間的合作和交流，提供資源和網路，使NATEA HQ成為一個共享知識、技能和經驗的中心，協助會員專業領域成長以及個人職業生涯上的再提升。

他表示，他將建立一個美台工程科技界主流社會的緊密聯繫，包括促進科技，新創和商業領域的合作，藉由各項科技論壇與學生會、商會、校友會合作發揮積極的影響力，促進美台工程以及科技界與台商台僑共同發展。

北美台灣工程師協會2024至2025年總會會長楊燿宏。（受訪者提供）
北美台灣工程師協會2024至2025年總會會長楊燿宏。（受訪者提供）

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