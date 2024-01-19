北美台灣工程師協會 楊燿宏任總會長
北美台灣工程師協會2024至2025年總會會長已順利誕生，由前一任的副總會長暨半導體設備商應用材料公司執行總監 (MD)楊燿宏(Yao-Hung Yang)擔任。楊燿宏也是近年來在矽谷灣區各大社團非常活躍的新秀。
北美台灣工程師協會表示，此次人選是由2022至2023年總會會長余金榜(John Yu)博士、智庫主席林武吉(Larry Lin)博士，以及歷屆總會長推薦，經由提名委員會主席林鼎雄(Tim Lin)、徐名璋(Rockwell Hsu) 博士以及張謙益 (C.Y. Chang)細心核定，並由21位總會理事投票，包括12個分會會長及九位遴選理事，得到絕對多數同意而產生。
楊燿宏不僅是北美台灣工程師協會NATEA的21年會員，也是2022至2023年總會副會長以及2018年的矽谷分會會長，他任職於半導體設備商應用材料公司近20年，現任執行總監 (MD)，曾主辦或協辦NATEA、IEEE NFIC前沿運算科技論壇、2022世界台商高科技產業合作會議、美台產業科技論壇、矽谷美台高科技論壇 (UTHF)。
楊燿宏也是第三任台灣僑委會僑務促進委員、舊金山灣區台灣商會理事、台大校友會北加分會理事。他擁有台灣大學雙學位、史丹佛大學碩士學位。
北美台灣工程師協會執行團隊總會副總會長則由倪文俊(Gary Ni)擔任，他曾任NATEA 2020矽谷分會會長，現任Google資深科技程式經理，有17年無線網路經驗，在加入Google前，曾在Intel擔任技術領導，帶領團隊優化5G效能及測試IODT，並曾擔任加州青年交響樂團義工，協助辦理公開音樂會，閒暇時喜好登山健行及旅遊。他擁有台灣科技大學電子工程系碩士學位。
執行團隊另一位總會副會長郭振展(Eric Kuo)則任職於Intel，帶領團隊推動高階電子封裝基材進程，並利用設備建模強化下一代的設計及自動化。他現任北美工程師協會亞利桑納分會會長，曾任Arizona台灣同鄉會會長及亞美協會理事，擁有University of Florida 的機械博士學位。
楊燿宏偕同執行團隊表示，感謝現任總會長John、智庫主席Lary、前任總會長及分會會長們辛勤耕耘，北美台灣工程師協會創立於1991年，邁入第34個年頭，已成長為超過4600個會員，是全美國具有影響力的科技社團。
楊燿宏表示，2024至2025年的執行團隊計畫攜手總會顧問群及分會會長，持續把NATEA HQ打造成所有NATEA分會和會員的開放且具互動性的平台，以促進各分會之間的合作和交流，提供資源和網路，使NATEA HQ成為一個共享知識、技能和經驗的中心，協助會員專業領域成長以及個人職業生涯上的再提升。
他表示，他將建立一個美台工程科技界主流社會的緊密聯繫，包括促進科技，新創和商業領域的合作，藉由各項科技論壇與學生會、商會、校友會合作發揮積極的影響力，促進美台工程以及科技界與台商台僑共同發展。
上一則
台灣「農村好物」首度賣到矽谷 辦年貨迎春
下一則
FB留言