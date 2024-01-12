頂尖傑出僑生返台念書 僑委會加碼獎學金

金山灣區僑教中心主任莊雅淑分享2024年海外僑生申請返台升讀大學優勢。（主辦單位提供）

台灣僑委會推出高額獎學金，期許吸引全球優秀僑生在台升讀大學、留台發展、成為台灣專業人才，與47所台灣的大學院校合作，加碼提供頂尖及傑出僑生聯名獎學金。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑表示，2024年海外僑生申請返台升讀大學聯合分發即將開始受理申請，受理時間為2月1日起至2月28日，到台灣就讀大學物超所值，尤其台灣半導體供應鏈、綠能 、資訊安全、生物科技、e商務等面向有獨特優勢，在台就讀大學還能增進華語文聽說讀寫能力。

莊雅淑表示，到台灣升讀大學，除僑委會原先推出的「頂尖僑生獎學金」每學年新台幣26萬元及「傑出僑生獎學金」每學年新台幣10萬元外，僑委會再加碼與47所台灣的大學院校合作，包含台大、政大、清大、高雄醫學院、成大等，每學年有頂尖僑生聯名獎學金新台幣13萬元，傑出僑生每學年新台幣5萬元。換句話說，頂尖僑生每學年總獎學金可達新台幣39萬元、四學年獎學金共157萬元。

海外僑生申請返台升讀大學聯合分發，以下為申請方式。

步驟一 ：在海外聯招會網站https://cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw/general登錄個人資料及選填志願後，印出各項申請表格簽名。

步驟二： 備妥繳交資料檢核表，並持相關證件與資料正本供比對查驗，送至金山灣區僑教中心（居住地址為北加州、內華達州及猶他州者） ，受理時間2月1日起至2月28日止。

只要3月1日前，9至11年級及12年級上學期GPA達3.8、SAT subject成績達760分以上，或GPA達3.46以上、SAT subject成績達720分以上的僑胞學生，皆可提出申請獎學金。

詳情請至金山灣區僑教中心網頁參考。申請表件請親送或郵寄掛號至金山灣區僑教中心（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），聯絡人林小姐，電話408-747-0394分機117，電郵：[email protected]。