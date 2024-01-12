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僑教中心故事時間 新年送月曆 i僑卡申請更方便

記者江碩涵／聖荷西報導
僑教中心主任莊雅淑（大人群左三）代表中心贈送僑青家庭台灣工藝月曆，祝福僑青家庭開啟新的一年。（主辦單位提供）
僑教中心主任莊雅淑（大人群左三）代表中心贈送僑青家庭台灣工藝月曆，祝福僑青家庭開啟新的一年。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心1月11日舉辦冬季特別故事時間，這場活動為中心新的一年首場活動，僑教中心主任莊雅淑不僅公布新的故事時間舉辦方式，還送給參與活動的僑青家庭僑委會製作的新年月曆，讓僑青家庭在1月冬季裡一起度過暖暖的故事時光。

莊雅淑表示，新的一年，故事時間將改為一個月一次主題舉辦，結合各種節慶氛圍活動，讓小朋友可以感受到每月最重要的節慶氣氛，i僑卡也更改了申請方式，只要中、英文姓名與出生日等簡單資訊就可申請，金山灣區目前有34家合作店家，可獲得優惠。

僑教中心主任莊雅淑向僑青家庭公布新一年的故事時間變動與主題。（主辦單位提供）
僑教中心主任莊雅淑向僑青家庭公布新一年的故事時間變動與主題。（主辦單位提供）

這場冬季特別故事時間，志工媽媽們分別帶來「歡迎光臨小兔子點心屋」以及「十四隻老鼠過冬天」，透過兩本繪本帶領小朋友進入冬季故事，活動最後在志工媽媽帶領下一起歡唱改編的冬季小雪人歌，由志工拋下彩色手帕，手帕像是雪花般讓小朋友開心地拋接。

冬季特別故事時間以手套圍巾手作，帶小朋友認識寒冷的冬天。（主辦單位提供）
冬季特別故事時間以手套圍巾手作，帶小朋友認識寒冷的冬天。（主辦單位提供）

活動結束後，莊雅淑與志工媽媽向參與僑青家庭發送僑委會製作的月曆，月曆主題為台灣精品工藝，有春仔花、漆藝、剪粘工藝等。莊雅淑說，希望讓小朋友們透過月曆更了解台灣的文化與工藝。

僑教中心故事時間接下來2月主題為過年活動，2月8日將舉辦「一起過新年」，將發紅包與台灣燈籠，並由志工說春節故事，採預先報名方式，圖書館歡迎僑青家庭上僑教中心粉專「僑委會金山灣區僑教中心OCAC in Milpitas」，了解報名資訊。

灣區 圖書館

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