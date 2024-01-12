我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

北加州中國大專校聯會2月年會 「花樣年華」展新年

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
柯秀玫（右四）邀請校友穿著喜慶的紅色來參加年會。（記者孫愛薇／攝影）
柯秀玫（右四）邀請校友穿著喜慶的紅色來參加年會。（記者孫愛薇／攝影）

加州中國大專校友會聯合會將在2月3日舉辦第40屆年會，活動以「花樣年華」為主題，承接校友會40屆花系列主題，邀請校友穿著紅色喜慶的服裝參與，年會將邀請美超微（Supermicro）執行長梁見後（Charles Liang）擔任講者，分享人工智慧與綠色產業的分享，台灣三大航空公司都提供舊金山台北來回豪華經濟艙機票，作為抽獎的大獎。

校聯會40屆會長柯秀玫表示，今年由東吳校友會長陳文佩做門票與主視覺設計，由於年會舉辦時間接近過年節慶，「活動將以農曆新年風，希望大家都可以穿著農曆新年的服裝來參加。」

金山灣區文教中心莊雅淑主任表示，大專校聯會一年一度的年會是北加州的大事，有兩個重要的意義，一是新舊任會長的交接，世代傳承，二是邀請到重量級的講者，這次特別邀請到的講者梁見後是台灣科技業之光，在美國不只有上市，也非常具有影響力，促進台美科技交流。

活動紀念品是台灣版的迷你小書包，讓拿到的校友重溫學生回憶。（記者孫愛薇／攝影）
活動紀念品是台灣版的迷你小書包，讓拿到的校友重溫學生回憶。（記者孫愛薇／攝影）

年會入場券將做折開設計，一側為抽獎聯，一側為入場，紀念禮品則將提供校聯會小書包，校友能以捐款方式獲得紀念品，紀念品全數由柯秀玫自己從台灣帶回美國，希望讓與會的校友都能感受到校友會的用心與誠意。

今年年會將由梁見後分享科技產業的最新資訊。校聯會40屆副會長羅裕仁表示，梁見後對許多公益事務都非常熱心，但對於做的善事也很低調，不只是支持校聯會活動，還曾捐贈股票給博愛中文學校，對華人社區有非常多的貢獻。

年會活動當天有抽獎活動，其中一個獎項由校友捐贈500美元折疊腳踏車，另外華航、長榮、星宇航空也都各提供一張台北舊金山來回機票，透過抽獎活動做捐款與籌款。

加州 舊金山 北加

上一則

世報記者直擊勇士慘敗鵜鶘 華人球迷：不如豪賭交易

下一則

房東大戶違法多收房租 每戶獲賠895元

延伸閱讀

是否簡化住房審批？ 舊金山議會論戰

是否簡化住房審批？ 舊金山議會論戰
美妝盛宴 大費城地區中文學校聯合會元旦晚會

美妝盛宴 大費城地區中文學校聯合會元旦晚會
瓦格納被任命為下一屆舊金山主計長

瓦格納被任命為下一屆舊金山主計長
流浪博士搬進臨時住所 復旦校友會將安排醫療

流浪博士搬進臨時住所 復旦校友會將安排醫療
南灣補習風潮從何起？ 寇惠風：雙薪家庭下產物

南灣補習風潮從何起？ 寇惠風：雙薪家庭下產物

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲，8日發生弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」把血腥的過程播給網友觀看。（截圖自X/@noticias14）

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

2024-01-10 23:57
鄭雅慈位在東灣的辦公室遭到歹徒入侵，玻璃門遭到敲毀。（受訪者提供）

北加治安敗壞 逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅也遭殃

2024-01-05 15:09
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）

好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

2024-01-05 18:54
申請小屋食品經營者的殷琡閔，在家製作麵包烘培。（記者孫愛薇／攝影）

聖縣推微型廚房 3月前申請免費

2024-01-06 01:20

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出