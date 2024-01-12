北加州中國大專校聯會2月年會 「花樣年華」展新年

柯秀玫（右四）邀請校友穿著喜慶的紅色來參加年會。（記者孫愛薇／攝影）

北加州 中國大專校友會聯合會將在2月3日舉辦第40屆年會，活動以「花樣年華」為主題，承接校友會40屆花系列主題，邀請校友穿著紅色喜慶的服裝參與，年會將邀請美超微（Supermicro）執行長梁見後（Charles Liang）擔任講者，分享人工智慧與綠色產業的分享，台灣三大航空公司都提供舊金山 台北來回豪華經濟艙機票，作為抽獎的大獎。

校聯會40屆會長柯秀玫表示，今年由東吳校友會長陳文佩做門票與主視覺設計，由於年會舉辦時間接近過年節慶，「活動將以農曆新年風，希望大家都可以穿著農曆新年的服裝來參加。」

金山灣區文教中心莊雅淑主任表示，大專校聯會一年一度的年會是北加 州的大事，有兩個重要的意義，一是新舊任會長的交接，世代傳承，二是邀請到重量級的講者，這次特別邀請到的講者梁見後是台灣科技業之光，在美國不只有上市，也非常具有影響力，促進台美科技交流。

活動紀念品是台灣版的迷你小書包，讓拿到的校友重溫學生回憶。（記者孫愛薇／攝影）

年會入場券將做折開設計，一側為抽獎聯，一側為入場，紀念禮品則將提供校聯會小書包，校友能以捐款方式獲得紀念品，紀念品全數由柯秀玫自己從台灣帶回美國，希望讓與會的校友都能感受到校友會的用心與誠意。

今年年會將由梁見後分享科技產業的最新資訊。校聯會40屆副會長羅裕仁表示，梁見後對許多公益事務都非常熱心，但對於做的善事也很低調，不只是支持校聯會活動，還曾捐贈股票給博愛中文學校，對華人社區有非常多的貢獻。

年會活動當天有抽獎活動，其中一個獎項由校友捐贈500美元折疊腳踏車，另外華航、長榮、星宇航空也都各提供一張台北舊金山來回機票，透過抽獎活動做捐款與籌款。