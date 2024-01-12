北加州靜宜大學校友會 將辦年會歡慶元宵

靜宜大學校友會將於2024年2月18日舉辦成立39周年實體年會並歡慶元宵。（靜宜大學校友會提供）

靜宜大學校友會成立39周年慶祝活動，將於2月18日上午11時30分在聖他克拉拉狀元樓舉行，活動主題為「歡慶元宵」，歡迎師長、校友及朋友們參加。

靜宜大學校友會長黃安利指出，去年5月實體接待靜宜大學校長林思林和執行長汪凱彰來訪北美後，校友們深深感受到實體活動更可以增加校友情感交流和凝聚力，因此校友會決定舉辦實體年會，本次年會節目內容豐富，再次邀請到校友的夫婿吹蕭，另有猜燈謎、大型抽獎和大合唱活動。

北加 州靜宜大學校友會指出，北加校友會成立於1985年，會員老中青三代涵蓋1952至2016年畢業的校友。校友會除積極参與僑社的愛國、公益活動外，每年都會以各種類型舉辦校友聯誼活動。自2020年新冠疫情開始，校友會改為線上活動，先後舉辦過新春聯歡、年會及中秋節聯歡會，母校校長及師生都參加。

校友會介绍，靜宜大學創辦人是美國主顧會修女蓋夏姆姆（Sister Marie Gratia Luking），中文名字為陸靜宜。蓋夏姆姆在「女子無才便是德」的封建时代，為了勸說女子接受教育，面臨諸多困難阻擾。 但還是以堅毅不拔的精神辦學，提升女性學識與自由民主意識。

她於1932年遠赴河南 開封創辦靜宜女中，1948年到台積極投入復校，1949年在台中自由路開辦「天主教英語學校」，1953年在台中復興路新建校舍，1956年「靜宜女子英語專科學校」教育部立案，1963年改制為「靜宜女子文理學院」，隨學生人數大幅增長，1987年遷校沙鹿，1989年改為「靜宜女子大學」，1993年更名「靜宜大學」（Providence University），開放招收男學生。

校友會期盼有意参加活動的校友及親朋好友們踴躍報名，請聯繫Hannah Yu，電話：408-268-1042，電郵：[email protected]。