人行道不平 沙加緬度2300人吃罰單

2022年開始有2300名居民收到沙加緬度市府罰單，主要是人行道不平，市府要修繕住家外的人行道。（記者江碩涵／攝影）

根據「沙加緬度蜂報」報導，從2022年開始有2300名居民收到沙加緬度市府的罰單，主要是人行道不平，市府要修繕住家外的人行道，有人的罰單甚至上萬元，令居民極度不悅，並提出申訴，要求自己修繕，不要讓市府修繕。

沙加緬度居民吉普森(Ola Gipson)對「蜂報」表示，市府真的很誇張，簡直要人心臟病發作，她有一天突然收到一張1萬383元的罰單，上面寫著Valley路、也就是她家門外的人行道有裂縫，請她付罰單，市府將進行修繕。

吉普森已73歲，是美國郵政 局退休人員。她說，她和丈夫查爾斯(Charles)於1999年就在這個社區買房，一直住到現在，從未收到過這類型的罰單。她抱怨，政府怎能把人行道裂縫的修繕費用算在居民頭上，事實上，這裂縫根本不大，如果真的要修也不會是這個費用，居民根本不應該承擔這麼高的罰單。

根據報導，沙加緬度市府從2022年至今，已向2300名當地屋主發出修繕人行道的罰單，總金額約800萬美元。許多居民都抱怨，房屋前方人行道的所有權讓人感到困惑，因為城市及其居民擁有使用人行道的通行權，但加州 法律又規定，土地所有者「應維護任何人行道，使其不會危及人員安全」。

換句話說，人行道屬於屋主的產權，卻要公開給路人行走，如果人行道有損壞，屋主必須主動修繕，若沒有主動修繕，被市府檢查到，將寄出高額罰單。

根據「蜂報」調查收到罰單的居民反應，以獨立屋屋主來看，大家的罰單約落在上百元到上萬元間，費用相當不一，但有些地區明顯居民的經濟水準不高，卻又收到上萬元罰單，對居民來說是難以負擔的費用。

據沙加緬度市府揭露公開資訊及人口普查 局資訊顯示，2022年1月以來開出的人行道修繕罰單中，56%的屋主家庭收入低於7萬9000美元，而這個家庭收入是沙加緬度市全市家庭收入中位數，也就是說，逾半收到罰單的屋主，家庭收入根本低於一般家庭。

吉普森一家與市府申訴後，最後聘請了一家私人承包商來修繕人行道，這樣就不需要讓市府主動修繕，也可以避免高額罰單，但修繕結束後還需要讓市府進行特別評估，才能完全免除罰單。除了吉普森一家外，現在有數十位屋主，都正在向市府申訴，進行特別評估中。

沙加緬度市府發言人米勒(Gabby Miller)表示，收到罰單的屋主可以選擇申訴，並要求市府特別評估。「蜂報」詢問，到底是什麼原因屋主會收到人行道修繕帳單？米勒回應，通常是有路人匿名投訴人行道造成的，只要有路人向市府投訴，市府將會在該地點方圓75英尺內進行相關檢查，了解路人行走的安全。

米勒說，市府發出的罰單金額，就是屋主選擇讓市府承包商修理人行道時需要支付的金額，如果屋主不想讓市府修繕，可以選擇自行聘請「有執照的承包商」來修理，修繕完後須給市府評估檢查。

另一名居民摩爾表示，她同樣也收到了市府提出的修繕人行道罰單，金額高達9000美元，她迫切希望減少罰單金額，於是打電話給城市檢查員回來重新檢查人行道，因為她家外面的人行道似乎沒有重大損壞、裂縫或洞。

結果市府檢查員給她看一個三英寸長的裂縫，並說，如果有人拄著拐杖走過這裡，拐杖被這個小洞卡住了，然後絆倒了，屋主要為此負責。摩爾說，她還被市府警告，如果她什麼都不做，她不僅會收到修繕完的罰單，還會再多收一個逾期不繳款的罰款，罰單金額會愈來愈高。她為此只好雇用一個承包商趕快修繕，幸好修繕金額壓低到5000多美元。

根據「蜂報」調查，並非所有加州城市都會向屋主收取人行道維修罰單，會開罰單的城市除了沙加緬度外，還有舊金山、弗雷斯諾和聖荷西，洛杉磯沒有這類型罰單，而聖地牙哥則會支付一部分帳單，減輕屋主的經濟負擔。