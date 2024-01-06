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Acampo淹水滿周年 居民餘悸猶存

記者江碩涵／中谷報導
Acampo當地居民分享屋子的狀況，至今仍有不少地區尚未修繕，還是一片泥濘。（翻攝自KCRA 3）
Acampo當地居民分享屋子的狀況，至今仍有不少地區尚未修繕，還是一片泥濘。（翻攝自KCRA 3）

根據KCRA 3報導，中谷地區Acampo的Arbor移動住房園區（Mobile Home Park）今年1月的地面很乾、街道也很乾淨，但誰能想到，一年前的同時，這裡可是截然不同的場景。

居民尤德爾（Melissa Youdall）說，當時園區淹水到就像一個湖。她回憶起2023年1月當時淹大水的景象，仍覺得相當可怕。她說，不敢相信水會淹得這麼快，一瞬間整個淹上來，差點就要滅頂了，人們必須仰賴救生小艇載離開園區，不然真的會淹死在家裡。

2023年1月北加中谷地區突如其來的大雨，加上當地水泵系統故障，造成了一片混亂，Acampo當地的街道全被水淹沒，居民被迫離開家園好幾天，救援人員乘船趕來，將居民送往安全地帶。

尤德爾說，當時還發生大停電，不少軍用卡車緊急到當地支援，幸好十分鐘後她就被救援小隊給接走了。

當時Acampo當地淹水的水位上升速度非常快，但等水退掉的時間卻非常久，附近整片園區的移動房屋都遭到破壞，所有房屋幾乎都不能住了。

尤德爾帶著KCRA 3的記者參觀她家當初淹水的狀況，並指著她家地板和踢腳板說：「我們必須更換這裡看到的所有建材和家具，直到現在，我們家裡的東西都還沒修繕完，像是這裡，都還是一片泥濘，搞不好我是去年最後一批獲得聯邦應急管理局維修房屋資金的人。」

Arbor移動住房園區的入口處，至今還有一間房屋仍無法居住，那裡也是最低窪、淹水淹得最深的地方，直到現在原住戶都沒辦法開始修繕，更別提入住了，這戶也是最慘的受災戶。

尤德爾說，她的生活目前大致恢復正常，只剩小地方仍需要修繕，但去年淹水的事件讓她仍相當擔心這種情況可能會再次發生，尤其近期又開始有暴風雨。她說：「只要開始下大雨，我就會開始感到非常焦慮。」

中谷地區的Acampo的Arbor移動住房園區去年淹水到就像一個湖，居民需要救援...
中谷地區的Acampo的Arbor移動住房園區去年淹水到就像一個湖，居民需要救援隊救援。（翻攝自KCRA 3）

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