化解仇恨 APAPA促亞裔歷史進教科書

亞太公共事務聯盟呼籲，盡快通過立法讓亞裔歷史走進加州K-12教科書。此為圖書館示意照。（本報資料照片）

亞太公共事務聯盟（APAPA）1月4日接受沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）採訪時呼籲，要盡快通過立法讓亞裔 歷史走進加州 K-12教科書。

APAPA全國首席執行官（CEO）尹立懷（Mary Yin Liu）指出，此類立法非常重要，因為它從根本上打擊了反亞裔仇恨，只有透過教育和賦予下一代權利，希望大家可以團結起來反對仇恨和團結運動，並希望可以持續下去。

根據加州教育部稱，雖然沒有確切的實施日期，但教育框架的制定，可能需要大約三年的時間。

這項法律是繼2020年以來實施的其他立法之後實施的，當時由於與新冠疫情相關的種族主義 刻板印象，針對AAPI社區的暴力行為激增。自2020年3月以來，Stop AAPI Hate（一個致力於打擊針對亞裔美國人和太平洋島民社區的種族主義和歧視的全國聯盟）收到了超過1萬1000起仇恨行為報告。

加州眾議員阿爾穆拉奇(Al Muratsuchi)表示，歷史課程中應包含種族主義和歧視的時刻，例如二戰期間對日裔美國人的拘禁和排華法案。加州眾議員Mike Fong稱，這項1354議會法案將推動教育重點關注亞裔社區對加州和美國做出的社會貢獻。