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APAPA新年展望 打擊仇恨犯罪

APAPA媒體部／供稿
APAPA全國首席執行官尹立懷接受ABC10於1月3日的「今晚6點新聞」節目採訪。（圖：APAPA提供）
APAPA全國首席執行官尹立懷接受ABC10於1月3日的「今晚6點新聞」節目採訪。（圖：APAPA提供）

美國主流媒體電視台ABC10在1月3日的「今晚6點新聞」節目中，播放了華裔、日裔、非裔、拉丁裔等多族裔的團體代表就種族和文化內容的新年展望，其中亞太公共事務聯盟（APAPA）就仇恨亞裔犯罪問題發表了觀點。

APAPA全國首席執行官（CEO）尹立懷（Mary Yin Liu）介紹說，該組織是一個全國性組織，致力於通過加強領導和公民參與來促進亞裔社區的發展，能夠繼續打擊仇恨犯罪是非常重要的，仇恨犯罪曾在亞裔的社區中不斷升級，這將是APAPA在2024年關注的主要目標之一。

此外，貝尼托華雷斯基金會代表介紹了拉美裔等移民面臨的問題和挑戰，包括住房歧視、勞動剝削以及對刑事司法系統的理解，爭取進一步促進公民權利；非裔青年領導計畫代表稱，要讓非裔孩子接觸到他們可能沒有機會接觸到的東西，希望人們會明白，需要進行補償性司法，因為在這個國家，有很多事情是專門針對美國非裔族群的。

本次採訪是由ABC10的種族文化記者Candace Redd進行報導。受訪者們分享了他們對2024年和平的希望和夢想，特別提到了以色列和哈馬斯的戰爭，以及世界各地的其他衝突。

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