新竹市長帶隊 考察姊妹市庫比蒂諾

台灣新竹市長高虹安（左）帶團到姊妹市庫比蒂諾參訪，並與庫市市長莫罕（右）座談。（記者徐蓓蓓／攝影）

庫比蒂諾市姊妹城市台灣新竹市代表團21日由市長高虹安帶領來到庫比蒂諾參訪。庫比蒂諾市長莫罕(Sheila Mohan)、市議員魏虹（Hung Wei),、市議員佛倫(JR Fruen)、市議員摩爾（Kitty Moore)，市經理Pamela Wu等人接待。

高虹安一行參觀了庫比蒂諾市政廳，並在庫比蒂諾社區大廳與庫比蒂諾市政官員交流。高虹安表示，此次訪問加州 適逢雨季，但早上參訪市政廳完畢，雨過天晴，天邊有一道彩虹顯現，聯想到魏虹議員和自己的名字中都有虹這個字，非常巧合。

市經理Pamela Wu代表庫市歡迎新竹市代表團，並介紹了庫市政府、人口、稅收、教育、公共服務、交通等方面的基本情況。新竹市代表團交流了參訪庫市的感想，及對於公共設施建設方面的經驗。

莫罕歡迎新竹市代表團來訪，表示：「現在外面的陽光是為你們的到來而閃耀的。今年4月庫市代表圖訪問新竹市有很多美好的經歷，希望你們在庫比蒂諾也能度過美好的一天。」

高虹安表示，參訪的幾天都在下雨，但聽說對於乾旱的加州是一件好事。希望能為這裡帶來陽光和雨水。她表示，很高興此前能接待來自庫市的18名學生到新竹參觀訪學，而下個月將有新竹的學生來到庫比蒂諾參訪。

高虹安說，新竹市與庫比蒂諾市一樣有很多科技企業，也有很多科技員工。兩市在面臨的機遇和挑戰方面都有很多共同點。她感謝庫市和新竹市友好協會在節日鄰近之際還將參訪活動安排得這麼好，希望兩市在未來能有更多合作互動。