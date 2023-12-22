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培養技職領袖 32台生參訪矽谷

記者江碩涵／聖荷西報導
台灣新北市國際技職領袖人才計畫共32位高中生、10位教師在矽谷參訪，濃豆乳老闆娘Karen送豆漿給學生、老師們打氣加油。（主辦單位提供）
台灣新北市國際技職領袖人才計畫共32位高中生、10位教師在矽谷參訪，濃豆乳老闆娘Karen送豆漿給學生、老師們打氣加油。（主辦單位提供）

台灣新北市國際技職領袖人才計畫補助每位獲選學生台幣10萬元助學金赴美見學，今年12月順利成行，共32位高中生、十位教師含教育局長官及校長，在北加州矽谷參訪兩周，並參觀了Intel、Google、Delta等科技大公司以及矽谷當地的大學、高中等。台灣高中生說，雖然參訪時有碰上語言溝通等障礙，但他們也抓緊了時間，練習勇敢的表達，努力嘗試解決問題，整趟旅行獲益良多。

新北市國際技職領袖人才計畫，主要目標是讓有國際專業素養及英文溝通能力的32位頂尖技術型高中生，有出國增廣見聞的機會，讓學生進而了解、探索自身技職專業生涯，以及未來在全球產業的發展定位。此計畫今年選擇到矽谷進行深度交流，學生們也與矽谷有更強的聯結，時間為12月3日至17日。

樟樹國際實中國際教育組組長張哲瑋表示，此次透過計畫及美國僑領協助，讓這些技術型高中的孩子們有機會走出台灣，到美國科技產業中心矽谷增廣見聞，他們參訪了Intel、Google企業，也聽到當紅的Nvidia工程師分享講座，這些正在探索未來的孩子們，可以直接從成功典範獲得成長的關鍵養分，非常有意義。

新北市國際技職領袖人才計畫補助每位獲選學生台幣10萬元助學金赴美見學，讓台灣技術型高中的學子能透過海外實地參訪交流，找到自己在未來全球產業鏈的價值及定位，培養具有國際移動力及競合能力的世界人才。

除了科技公司，此計畫也前往西谷大學（West Valley College）、薩拉度加高中（Saratoga High School）、矽谷職業技術教育中心（MetroED Silicon Valley Career Technical Education）進行交流，並前往庫比蒂諾市府、薩拉度加市府參觀。

學生們也與當地僑胞有互動，濃豆乳老闆娘Karen親自送豆漿給學生、老師們加油，希望他們在見學過程中，也能喝到台灣家鄉味。

新北高工電機科學生吳冠潁表示，很榮幸參加這一次海外見學活動 ，了解美國的高中及大學老師教書的方式，感受到學校風氣和台灣的不同，參訪大企業時更了解到企業的社會責任，雖然過程中曾經歷了挫折與挑戰，例如語言障礙等，但他也藉此機會練習勇敢表達的機會，並嘗試解決問題，成為成長的養分，讓他開拓視野。

樟樹國際實中多媒體動畫科學生徐宜呈表示，這15天的美國之旅，讓他學到本科以外不同的專業領域，關於AI人工智慧、資訊安全及科技發展史等，融入美國學生課堂體驗，深刻感受到自己應該更積極學習，為自己的未來做最大的努力，感謝新北市教育局補助，讓學生有機會得到拓展國際視野的機會。

矽谷 教育局 Google

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