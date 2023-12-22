灣區媽媽教室 酈如丘分享口譯人生
金山灣區媽媽教室新年第一場活動主題為「 美國風情、中華心 ! 」邀請擔任國務院即席翻譯的灣區中英雙語主持人酈如丘，分享多年來工作經歷而能遊歷全美50州的快意人生。酈如丘表示，她深信讀萬卷書、行萬里路是快意人生的最佳途徑，她將以中華文化為底蘊，以古典詩詞、現代思維為經緯，分享工作以來所觀察到的美國風土民情、景觀風景，並分析美國現有的教育、藝術、文化等細節。
酈如丘是美國國務院同步翻譯，外交接待特約專家，也是中文廣播節目製作主持人，具有領導能力、溝通技巧，並且是許多公司多元文化等課題培訓講師。她畢業於台灣師大教育系、愛荷華大學教育行政碩士、紐約州立大學公共行政博士研究，曾在教育、新聞、廣電、非營利組織、科技公司、諮詢顧問和政府單位等工作，擔任國務院同步翻譯18年，多次獲得傑出翻譯獎，並時常往訪各州政要、企業、社工人員。
酈如丘熱愛生活、熱心公益，擔任社區諸多社團義工，出任大型活動主持人，也常發表演講，主題包括「說話與人生」、「傾聽藝術」、「即席演講怎麼辦」、「高效率開會、電子郵件的功夫」等。酈如丘工作時不畏懼出差、旅遊時不分個人群體，盡心觀察並記錄下來，2008年時已遍覽美國50州，並把所有見聞共寫成150篇文章，刊登於騰訊博客和新浪網等。
金山灣區媽媽教室負責人高玉麗指出，這次的演講主題為「美國風情、中華心！」酈如丘將從華裔的思路，分享如何欣賞美國的教育、藝術、文化。活動時間為2024年1月5日上午10時至12時，地點為金山灣區僑教服務中心（地址：100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035），報名電話為408-252-7070 。
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