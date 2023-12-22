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灣區媽媽教室 酈如丘分享口譯人生

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區媽媽教室新年第一場活動主題為「美國風情、中華心！」，邀請擔任美國國務院即席翻譯的灣區中英雙語主持人酈如丘分享心得。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室新年第一場活動主題為「美國風情、中華心！」，邀請擔任美國國務院即席翻譯的灣區中英雙語主持人酈如丘分享心得。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室新年第一場活動主題為「 美國風情、中華心 ! 」邀請擔任國務院即席翻譯的灣區中英雙語主持人酈如丘，分享多年來工作經歷而能遊歷全美50州的快意人生。酈如丘表示，她深信讀萬卷書、行萬里路是快意人生的最佳途徑，她將以中華文化為底蘊，以古典詩詞、現代思維為經緯，分享工作以來所觀察到的美國風土民情、景觀風景，並分析美國現有的教育、藝術、文化等細節。

酈如丘是美國國務院同步翻譯，外交接待特約專家，也是中文廣播節目製作主持人，具有領導能力、溝通技巧，並且是許多公司多元文化等課題培訓講師。她畢業於台灣師大教育系、愛荷華大學教育行政碩士、紐約州立大學公共行政博士研究，曾在教育、新聞、廣電、非營利組織、科技公司、諮詢顧問和政府單位等工作，擔任國務院同步翻譯18年，多次獲得傑出翻譯獎，並時常往訪各州政要、企業、社工人員。

酈如丘熱愛生活、熱心公益，擔任社區諸多社團義工，出任大型活動主持人，也常發表演講，主題包括「說話與人生」、「傾聽藝術」、「即席演講怎麼辦」、「高效率開會、電子郵件的功夫」等。酈如丘工作時不畏懼出差、旅遊時不分個人群體，盡心觀察並記錄下來，2008年時已遍覽美國50州，並把所有見聞共寫成150篇文章，刊登於騰訊博客和新浪網等。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗指出，這次的演講主題為「美國風情、中華心！」酈如丘將從華裔的思路，分享如何欣賞美國的教育、藝術、文化。活動時間為2024年1月5日上午10時至12時，地點為金山灣區僑教服務中心（地址：100 S. Milpitas Bvd., Milpitas, CA95035），報名電話為408-252-7070 。

灣區 國務院 紐約州

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