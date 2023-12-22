自然魔幻 台裔藝術家靳明泰打入主流

靳明泰曾與世界自然基金會合作，以白犀牛為主題創作，幫助保護這種幾乎滅絕物種的慈善基金籌款。（受訪者提供）

現居舊金山 的台裔超現實主義數位藝術家靳明泰（Ted Chin），擅長使用電腦軟體合成出真實世界中不存在的奇幻場景。他的作品在全美各地、中國、日本、法國、義大利 等國家展出，也曾與眾多知名客戶合作，Photoshop的老用戶或許會對2021版兩隻火烈鳥的啟動封面有印象，那便是出自他手。

靳明泰的超現實主義創作之路始於大約10年以前，如今他在社交媒體上累積了近20萬個粉絲，而他的網名「Tedslittledream」非常貼切地詮釋了他的作品，如夢境一般，天馬行空，虛實難辨，充滿神秘感，且引人深思。

靳明泰說：「我們小時候都很喜歡幻想，用想像力去玩，看雲會變成不同形狀。那時候想像力是無限的，創作出任何東西都可以。但是長大之後，因為生活壓力、工作忙碌，就漸漸忘記用想像力去做這些東西。」

靳明泰認為，想像力是每一個人都有的超能力，但不經常用就會失去。他希望透過創作重拾這種「超能力」，並啟發與鼓勵其他人。

靳明泰作品中常見大自然和動物。他表示，自己喜歡大自然，希望以超現實的作品表現出大自然的靈性，從而提高人們的環保意識。他曾與世界自然基金會（WWF）合作，以白犀牛為主題創作，幫助保護這種幾乎滅絕物種的慈善基金籌款。

靳明泰15歲時來到美國，台美兩地的成長經歷和不同文化下的薰陶，使他具備了獨特的視角。在他的作品中即能看到受西方文化影響的深海怪獸巨型章魚，也能看到具有東方意境的鯉魚。除了視覺上的享受，他的很多作品也有極強的敘述性，其中不乏被西方現代表現形式包裹的東方思想與中國傳說。

不過，靳明泰承認，在美國華人 藝術家本就是少數群體，即使在以多元著稱的舊金山，本地藝術家展覽中「10個、甚至20個中才有一個是華人」，而且老牌傳統畫廊不僅藝術家都是美國人，也不接受他所做的數位藝術。為了追求機會，他要付出比別人更加多的努力。「要寫很多背景故事，解釋自己作品的內涵中有東方思想的部分。」

靳明泰坦言：「我也會想放很明顯東方文化的東西可能會賣得更好，產生更大影響，但還是想看看自己的風格能走多遠。」他補充說，「做藝術有自己的執著、特點，主流社會喜歡的東西，並不代表你的東西能融入其中。」

靳明泰表示，其實對於藝術家而言，建立人脈是非常重要的技能。「如果你沒有認識的人，不管你怎麼試，都很難打進。」他說，「建立人脈不難，多去社交場所，比如畫廊開放夜，多跟畫廊主和其他藝術家交流。如果他們喜歡的作品或者覺得你是個很有趣的人，他們會幫你介紹更多機會，延伸人脈。」

靳明泰也會利用社交媒體的便利，主動聯絡廠商，給他們展示作品、創意廣告，尋求合作。「自己去找合作廠商，不可以等人家來找你。」他說，「找到之後就可以建設自己的作品集，再去聯絡更多廠商。」

另一方面，他在創作時也一直不斷的突破自我，並嘗試新的東西，從使用3D建模，到最近開始將AI融入創作，以更好地實現他那些異想天開的創意，達到更加逼真的效果。