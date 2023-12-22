我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

自然魔幻 台裔藝術家靳明泰打入主流

記者葛歆睿 / 南灣報導
靳明泰曾與世界自然基金會合作，以白犀牛為主題創作，幫助保護這種幾乎滅絕物種的慈善基金籌款。（受訪者提供）
靳明泰曾與世界自然基金會合作，以白犀牛為主題創作，幫助保護這種幾乎滅絕物種的慈善基金籌款。（受訪者提供）

現居舊金山的台裔超現實主義數位藝術家靳明泰（Ted Chin），擅長使用電腦軟體合成出真實世界中不存在的奇幻場景。他的作品在全美各地、中國、日本、法國、義大利等國家展出，也曾與眾多知名客戶合作，Photoshop的老用戶或許會對2021版兩隻火烈鳥的啟動封面有印象，那便是出自他手。

靳明泰的超現實主義創作之路始於大約10年以前，如今他在社交媒體上累積了近20萬個粉絲，而他的網名「Tedslittledream」非常貼切地詮釋了他的作品，如夢境一般，天馬行空，虛實難辨，充滿神秘感，且引人深思。

靳明泰說：「我們小時候都很喜歡幻想，用想像力去玩，看雲會變成不同形狀。那時候想像力是無限的，創作出任何東西都可以。但是長大之後，因為生活壓力、工作忙碌，就漸漸忘記用想像力去做這些東西。」

靳明泰認為，想像力是每一個人都有的超能力，但不經常用就會失去。他希望透過創作重拾這種「超能力」，並啟發與鼓勵其他人。

靳明泰作品中常見大自然和動物。他表示，自己喜歡大自然，希望以超現實的作品表現出大自然的靈性，從而提高人們的環保意識。他曾與世界自然基金會（WWF）合作，以白犀牛為主題創作，幫助保護這種幾乎滅絕物種的慈善基金籌款。

靳明泰15歲時來到美國，台美兩地的成長經歷和不同文化下的薰陶，使他具備了獨特的視角。在他的作品中即能看到受西方文化影響的深海怪獸巨型章魚，也能看到具有東方意境的鯉魚。除了視覺上的享受，他的很多作品也有極強的敘述性，其中不乏被西方現代表現形式包裹的東方思想與中國傳說。

不過，靳明泰承認，在美國華人藝術家本就是少數群體，即使在以多元著稱的舊金山，本地藝術家展覽中「10個、甚至20個中才有一個是華人」，而且老牌傳統畫廊不僅藝術家都是美國人，也不接受他所做的數位藝術。為了追求機會，他要付出比別人更加多的努力。「要寫很多背景故事，解釋自己作品的內涵中有東方思想的部分。」

靳明泰坦言：「我也會想放很明顯東方文化的東西可能會賣得更好，產生更大影響，但還是想看看自己的風格能走多遠。」他補充說，「做藝術有自己的執著、特點，主流社會喜歡的東西，並不代表你的東西能融入其中。」

靳明泰表示，其實對於藝術家而言，建立人脈是非常重要的技能。「如果你沒有認識的人，不管你怎麼試，都很難打進。」他說，「建立人脈不難，多去社交場所，比如畫廊開放夜，多跟畫廊主和其他藝術家交流。如果他們喜歡的作品或者覺得你是個很有趣的人，他們會幫你介紹更多機會，延伸人脈。」

靳明泰也會利用社交媒體的便利，主動聯絡廠商，給他們展示作品、創意廣告，尋求合作。「自己去找合作廠商，不可以等人家來找你。」他說，「找到之後就可以建設自己的作品集，再去聯絡更多廠商。」

另一方面，他在創作時也一直不斷的突破自我，並嘗試新的東西，從使用3D建模，到最近開始將AI融入創作，以更好地實現他那些異想天開的創意，達到更加逼真的效果。

靳明泰表示，藝術創作一開始確實很辛苦，要找合作商，找方法讓作品更有價值。但適當給自己壓力一定會沒問題。「創作對我來說是逃離現實、自我救贖的區域，在這個幻想世界裡面是沒有規則，沒有束縛，沒有現實世界的壓力，完全創作自由的自我表達。」

靳明泰作品「不速之客」（An Unexpected Guest）中出現的深海怪獸...
靳明泰作品「不速之客」（An Unexpected Guest）中出現的深海怪獸巨大章魚，受到了西方文化影響。（受訪者提供）
靳明泰作品「營火」（Camp Fire）。（受訪者提供）
靳明泰作品「營火」（Camp Fire）。（受訪者提供）
來自台灣的靳明泰是一位超現實主義數位藝術家，目前居住在舊金山。（受訪者提供）
來自台灣的靳明泰是一位超現實主義數位藝術家，目前居住在舊金山。（受訪者提供）
靳明泰作品「月光」（Moon Light）。（受訪者提供）
靳明泰作品「月光」（Moon Light）。（受訪者提供）
靳明泰的火烈鳥作品被Adobe選中，作為2021版Photoshop的啟動封面。...
靳明泰的火烈鳥作品被Adobe選中，作為2021版Photoshop的啟動封面。（受訪者提供）

舊金山 華人 義大利

上一則

培養技職領袖 32台生參訪矽谷

下一則

北加中國大專校友聯合會 蔡弘凱掌舵

延伸閱讀

舊金山將不再給被盜汽車開罰單 會即時向警局通報

舊金山將不再給被盜汽車開罰單 會即時向警局通報
舊金山選務處退讓 華裔中文名規定放寬

舊金山選務處退讓 華裔中文名規定放寬
華埠快閃店 進駐白蘭地鐵站…展售中國結藝、龍鬚糖

華埠快閃店 進駐白蘭地鐵站…展售中國結藝、龍鬚糖
傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線

傑米摩根談中西藝術文化 以相遇點取代分界線
結合Kerwin Frost 麥當勞推盲盒

結合Kerwin Frost 麥當勞推盲盒

熱門新聞

長榮航空示意圖，與新聞無關。(本報系資料照片)

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

2023-12-19 09:03
星宇航空執行長翟健華（左四）、舊金山國際機場航空行銷及發展處處長Melissa Andretta（右三）、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌（右二）、市長辦公室國際貿易主任Mark Chandler（左三）及阿拉斯加航空區域副總裁Neil Twaites（左二）切蛋糕慶祝。（記者葛歆睿 / 攝影）

星宇舊金山台北航線開航 董事長張國煒親自駕機抵美

2023-12-17 16:11
Netflix新片「斷訊」目前正在熱映。而其中一幕Tesla撞車的畫面也引起熱議。（Netflix影片畫面截圖）

回應Netflix電影特斯拉撞車場景 馬斯克答非所問

2023-12-14 12:46
屋崙華人Gia 16日提醒華人朋友，出現任何疑似症狀，都要去檢測和服藥，避免錯過治病時機。（記者劉先進 ／攝影）

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

2023-12-15 21:31
競選舊金山民主黨縣中央委員會委員的華裔徐加儀說，選舉新規對她們這些出生在美國的華裔很不利。（徐加儀供圖）

舊金山華女參選 竟因中文名被刁難

2023-12-16 21:39
儘管拜登總統支持率新低，但州長紐森表示，對拜登2024年競選連任成功非常有信心。（記者劉先進／攝影）

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

2023-12-15 00:45

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決