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搓湯圓、吃酒釀 北加台灣華語文中心「樂享冬至」身心溫暖

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
僑務委員魏德珍(右)出席並熱心捐款支持北加州台灣工商會的年終送暖公益，左為北加州台灣工商會長王若衣。（主辦單位提供）
僑務委員魏德珍(右)出席並熱心捐款支持北加州台灣工商會的年終送暖公益，左為北加州台灣工商會長王若衣。（主辦單位提供）

加州台灣華語文學習中心（TCML）-小狀元教育學苑「樂享冬至」台灣冬至民俗文化導覽及推廣活動12月10日下午在灣區僑教中心舉辦，由北加州台灣工商會（TACCNC）協辦，並同時舉行年度「闔家歡」活動。近300位會員及灣區大小朋友們前來參加了此次活動。

右起陳朝全、賴淑娜、莊雅淑、呂玉貞、王進德等人參與「樂享冬至」活動。（記者徐蓓蓓...
右起陳朝全、賴淑娜、莊雅淑、呂玉貞、王進德等人參與「樂享冬至」活動。（記者徐蓓蓓／攝影）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑，台灣華語文學習中心創辦人賴淑娜、陳朝全，北加州台灣工商會會長王若衣，僑務委員呂玉貞，華運會主委王進德、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風等出席了此次活動。

莊雅淑表示，今年中心聯合6所TCML配合時令節慶舉辦台灣文化導覽及推廣活動，是繼4月「台灣清明與寒食節文化」、5月「台灣端午節慶美食與文化」、9月「台灣中秋節慶美食與文化」，因應冬至將至，特別舉辦的台灣冬至傳統習俗，活動介紹手作湯圓、養生習俗，讓更多主流社區民眾以及TCML學員體驗過節民俗及傳統，增進學習樂趣。

僑教中心莊雅淑主任與華語文學習中心學員。（主辦單位提供）
僑教中心莊雅淑主任與華語文學習中心學員。（主辦單位提供）

華語文學習中心老師李梅英向社區民眾介紹，冬至是24節氣之一，代表白天將逐漸延長，為人們的生活帶來平衡和和諧。基於中國陰陽觀念，「陽」代表者正面的能量、溫暖和光明。隨著冬至節的過去，白天將逐漸拉長，因此「陽」的能量也會增強。

活動現場可以體驗手搓湯圓、觀看扯鈴表演、體驗手工遊戲、享用台灣冬至應景食物包括酒釀湯圓、養生茶飲、八珍當歸雞、八寶粥等，還有中醫養生保健介紹。

右起陳朝全、王若衣、莊雅淑、考克斯等人參與「樂享冬至」活動。（記者徐蓓蓓／攝影）
右起陳朝全、王若衣、莊雅淑、考克斯等人參與「樂享冬至」活動。（記者徐蓓蓓／攝影）

台灣工商會教育公益捐贈活動。（記者徐蓓蓓／攝影）
台灣工商會教育公益捐贈活動。（記者徐蓓蓓／攝影）

台灣工商會的「闔家歡」活動帶大家品嘗台灣小吃，及參與年終送暖公益。歡迎所有參加活動的朋友捐贈實用學習用品，如背包、計算機、文具等給弱勢家庭學生小朋友。

佛利蒙市副市長考克斯（Teresa Cox）亦出席北加州台灣工商會活動，並感謝王若衣邀請，讚揚工商會教育公益，並為大家送上節日的祝福。僑務委員魏德珍出席，並熱心捐款支持北加州台灣工商會的年終送暖公益。

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