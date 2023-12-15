暌違四年 欣欣教育基金會回訪中國偏鄉學校

欣欣教育基金會長楊一青（左四）、理事長丁永慶（左三）剛從中國訪校回來，分享暌違四年的學校近況。（記者孫愛薇／攝影）

捐助中國偏鄉教育的欣欣教育基金會日前舉行記者會，由剛從中國訪校回來的會長楊一青以及理事長丁永慶分享目前中國偏鄉教育概況。

基金會出席者還有財務部理事王朝鴻、公關部理事李競芬、活動部理事李衛、科技部長張勇、聯絡部長胡敏、青年部李健及法律顧問兼秘書趙琳，基金會各部門的重要幹部皆出席分享與討論。

由於中間遇到新冠疫情 影響，訪校工作一直延宕，四年後終於迎來疫情解封與直航班機增班。丁永慶表示，暌違四年訪校，發現中國基礎建設增加非常多，高鐵站到偏鄉只要一個小時，電動車 也增加，有三分之一是電動車，價格優惠，讓偏鄉校長教師能開電動車，農村孩子們眼中自信變多了，像是這次到貴州回訪，孩子活潑生動可愛，不像四年前比較害羞沒有自信。

楊一青表示，共拜訪五省18所欣欣學校，欣欣26年建了362所農村學校，分布在中國26個省，從硬體建設到教師培訓，全面協助農村教育提升，基金會從捐助轉向育人。

楊一青說：「讓偏鄉的孩子有機會接觸編程知識，就像把一顆種子灑下去，這不是量化可評估的，哪怕不是讀大學，能開闊孩子對外見識跟視野，讓孩子走到哪裡，都非常出色。」

12月16日欣欣教育基金會舉辦年度活動「2023年欣欣感恩年會-再譜欣章-育陽光自信鄉村孩子」，活動時間下午1至4時，地點Quinlan Community Center（10185 N. Stelling Road , Cupertino ）。