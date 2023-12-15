北加祭孔大典海外最盛大 委員會感謝各界協助

北加州祭孔大典委員會舉行年度感恩活動，回顧與感謝今年以來僑社的努力。（記者江碩涵／攝影）

北加州 祭孔大典委員會12月9日舉行年度感恩活動，回顧與感謝今年以來僑社的努力。北加 州祭孔大典現任總召集人邱佩芝表示，北加州祭孔大典在許多前總召共同努力下，幾乎可以說是海外最盛大的華人祭孔大典。

她表示，今年主流貴賓席坐無虛席，包括加州財政長馬世雲、八位參眾議員辦公室代表、七位市長、副市長及22位市議員及學區 委員，共38位政界人士出席，這得感謝佛利蒙市議員邵陽與僑務委員魏徳珍積極邀請主流人士。

邱佩芝表示，歷年來祭孔委員會一直致力於與主流教育界有更多的交流，今年是第一次舉辦主流教師頒獎，讓主流老師看到中華文化尊師重道精神，她非常感謝費利蒙學區委員張雅靜協助，讓委員會能順利選出小學、中學、高中老師，頒發優良教師獎，同時也感謝中文學校聯合會協助，製作桃李滿天下的拱門，創造所有老師出場的儀式感。

2024年祭孔委員會新任委員為牟善竹。邱佩芝表示，祭孔委員會凝聚了北加華人共同傳承和弘揚孔子思想的決心與信念，願大家能以孔子的智慧為引領，攜手讓祭孔大典一年比一年好，並支持祭孔委員的活動，創下更多佳績。駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑及北加州中文學校聯合會、僑務委員等成員皆出席活動。