僑教中心過聖誕 主任扮聖誕阿姨還有溫馨親子共讀

舊金山灣區文教中心舉辦聖誕節特別故事時間，中心主任莊雅淑（右上穿紅衣者）裝扮成聖誕阿姨。（主辦單位提供）

舊金山灣區 文教中心14日舉辦聖誕節 特別故事時間，由故事時間志工媽媽們帶來聖誕節的故事外，舊金山灣區文教中心主任莊雅淑裝扮成聖誕阿姨，向所有前來參加活動的小朋友們發放聖誕禮物，活動採限額預約入場，吸引逾80位僑青家庭前來參與。

志工媽媽們分別帶來「世界上最棒的聖誕樹（Rory the Dinosaur Needs A Christmas Tree）」以及「Little Blue Truck′s Christmas」兩本繪本，帶領小朋友進入聖誕節故事。志工媽媽表示，希望大家也能跟著小藍卡車（Little Blue Truck）一起迎接充滿歡樂的聖誕節。

莊雅淑頭戴聖誕帽、身穿紅色西裝外套驚喜現身，她還背著聖誕禮物袋，感謝所有前來參與活動的家庭以及協助的志工媽媽。她說，美國聖誕假期臨近，到處都是聖誕節氛圍，僑教中心圖書館 也加入聖誕節布置，歡迎所有僑青家庭來圖書館親子共讀。

小朋友們看到莊雅淑裝扮的聖誕阿姨，都興奮地想要往前奔跑，經過現場志工媽媽的引導下，與家長排隊領聖誕小禮物。

活動最後還有聖誕手作活動，小朋友在家長協助下，將聖誕毛衣加上不同的顏色毛貼，創造出個人特色的小小聖誕裝飾品。有家長表示，小朋友完成的作品會掛在家裡的聖誕樹上，增加聖誕節的氣氛，又帶有小朋友的創意。