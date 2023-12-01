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傑人會總會長吳毓苹 盼任內達80分會

聖荷西訊
監交人世界前總會長黃書瑋頒發世界總會長當選證書給國際傑人會世界總會長吳毓苹。（主辦單位提供）
監交人世界前總會長黃書瑋頒發世界總會長當選證書給國際傑人會世界總會長吳毓苹。（主辦單位提供）

國際傑人會世界總會11月18日在台灣台中寶麗金會館，舉行2024年總會長連任暨理事宣誓就職典禮，由長年僑居舊金山、2023年現任世界總會長吳毓苹連任2024年總會長，連任典禮邀請1997年總會長暨台北龍山寺董事長黃書瑋監交。

典禮當天同步舉行2024年理事及組織八處處長宣誓就職，觀禮者包括靜宜大學校長林思伶、校友服務中心執行長汪凱彰、世界前總會長黃書瑋、柯雨財、林柏根、葉論飛、陳國書、傅忠雄，阿根廷代表李茂勇、非洲代表明翠中、美國洛杉磯代表楊綺真、美國北加州代表吳明政、香港總會代表梁華、何楓群等。

林思伶表示：「這是第二次參加傑人會交接典禮，傑人會是注重道德品格的社團，如同國際社會大學，與一般大學培養道德品德一樣。」黃書瑋表示：「傑人會於1968年創立，目前發展到國際各地，吳毓苹任副總會長期間輔導成立九個分會，現在當總會長任內已成立六個分會，值得讚許。」

吳毓苹表示：「國外創會非常辛苦，要花費相當多的人力、物力、時間，常是頂著鋼盔向前衝，目前國際傑人會世界總會全球共有70個分會；2023年接任世界總會長，上任世界總會長以來，今年四月成立美國芝加哥和平分會及西雅圖分會，七月成立英國倫敦、荷蘭海牙分會，八月成立澳洲維多利亞分會，十月在中華民國總會努力下成立了嘉義分會，希望2024年任內完成80個分會。」

吳毓苹有鑑於國際傑人會是根據中華文化四維八德為基礎，以服務社會、助人邁向傑出為任務，促進社會大同為終極目標。全球各大都會華裔人才眾多，可以吸收為國際傑人會未來的生力軍。吳毓苹指出，2024年將延續「傑人文化、榮耀傳承、改革創新、發揚光大」年度主題，繼續推廣。

就職典禮後國際傑人會舉行二天一夜國際會友溪頭之旅。

國際傑人會世界總會長吳毓苹和2024年新任世界副總會長合影。（主辦單位提供）
國際傑人會世界總會長吳毓苹和2024年新任世界副總會長合影。（主辦單位提供）

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