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2024年海外青年英語服務營 鼓勵僑青參加

記者江碩涵／聖荷西市報導
2024年海外青年英語服務營報名，鼓勵僑青參與。（主辦單位提供）
2024年海外青年英語服務營報名，鼓勵僑青參與。（主辦單位提供）

中華民國僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育，號召海外青年2024年7月6日至8月2日返台參與「海外青年英語服務營」活動，結合海外青年的力量，透過英語志願教學，成就一段意義非凡的旅程。

僑委會表示，活動不僅可以結交來自世界各地的朋友，還能親自設計教案、實際教導台灣中小學生英語，課程每周都充滿豐富多元的文化體驗，可以讓僑青帶著難忘的回憶及充實教學經驗滿載而歸，歡迎現居舊金山灣區青年，加入英語教學志願服務的行列，為台灣偏鄉學童帶來有趣的英語課程。

報名時間：即日起至2024年3月10日止(台灣時間)

報名資格：17歲至未滿25歲海外青年（出生日期於1999年7月7日至2007年11月30日間）

報名網址：https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2024summer

可洽詢金山灣區文教中心電話：408-747-0394分機117（林小姐Yolanda Lin），或寄電子信箱[email protected]

更多細節可查僑委會網站：https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?nodeid=1380&pid=59402876。

灣區 中華民國 舊金山

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