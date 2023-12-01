2024年海外青年英語服務營 鼓勵僑青參加
中華民國僑委會為協助台灣偏鄉孩子英語教育，號召海外青年2024年7月6日至8月2日返台參與「海外青年英語服務營」活動，結合海外青年的力量，透過英語志願教學，成就一段意義非凡的旅程。
僑委會表示，活動不僅可以結交來自世界各地的朋友，還能親自設計教案、實際教導台灣中小學生英語，課程每周都充滿豐富多元的文化體驗，可以讓僑青帶著難忘的回憶及充實教學經驗滿載而歸，歡迎現居舊金山灣區青年，加入英語教學志願服務的行列，為台灣偏鄉學童帶來有趣的英語課程。
報名時間：即日起至2024年3月10日止(台灣時間)
報名資格：17歲至未滿25歲海外青年（出生日期於1999年7月7日至2007年11月30日間）
報名網址：https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2024summer
可洽詢金山灣區文教中心電話：408-747-0394分機117（林小姐Yolanda Lin），或寄電子信箱[email protected]。
更多細節可查僑委會網站：https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?nodeid=1380&pid=59402876。
上一則
Milpitas 康麗美容美髮讓你更加美麗！好運來！
下一則
FB留言