北加州大專校友會聯合會 150理事回娘家

總計有150位大專校聯會歷屆重要幹部熱情響應回娘家活動。（主辦單位提供）

北加州 大專校友會聯合會11月18日舉辦「第40屆理事回娘家活動」，金山灣區 文教中心主任莊雅淑、僑務諮詢委員葉雲河、陳松、鄭光志等僑務榮譽職人員、各大僑團負責人、該會歷屆會長、理事及各校友總計有150位成員共襄盛舉。

莊雅淑表示，大專校聯會是金山灣區僑界重要的社團之一，每年都有舉辦多項僑社重要活動，凝聚僑界向心力，感謝大專校聯會支持僑委會的各項僑務政策，凝聚校友力量，共同服務灣區僑界。

北加 州大專校友會聯合會長柯秀玫表示，理事回娘家是校聯會重要活動，成立於1984年的北加州大專校友會聯合會，由來自台灣36所大專院校組成，宗旨是「關懷校友、溫馨學子」，身為第40屆會長，她期許建立起海外與台灣之間的「傳承創新、聯繫接軌」，感謝歷任會長奠定基礎，與理事團隊協助各項活動。

北加州大專校友會聯合會會長柯秀玫出的口號「一日校聯，永遠少年！」（主辦單位提供）

柯秀玫是40年來第二位淡江英文系畢業校友出任聯合會會長，今年她喊出的口號「一日校聯，永遠少年！」，以台語「少年」和「校聯」的諧音，希望在未來有更多台灣大專院校的校友們回歸校聯會。

「第40屆理事回娘家活動」安排各會長走秀入場，還有表達對歷屆會長的感謝，各界會長與重要幹部在活動中交流經驗分享，不僅回憶在校的時光，也凝聚會內的向心力。