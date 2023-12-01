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僑教中心年終感恩分享會 逾百志工同歡

記者孫愛薇、江碩涵／聖他克拉拉縣報導
僑教中心志工分享會逾百位志工與嘉賓熱情參與。（記者孫愛薇／攝影）
僑教中心志工分享會逾百位志工與嘉賓熱情參與。（記者孫愛薇／攝影）

金山灣區僑教中心為感謝中心志工一年的付出努力，11月27日在在聖他克拉拉市的狀元樓舉辦「志工年終感恩暨經驗分享會」，逾百位志工參與，駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區文教中心主任莊雅淑、僑務委員呂玉貞、王龍文、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡明及北加州台灣會館理事長葉俊雄等人出席，皆為感謝志工為僑教中心的貢獻。

朱永昌致詞時表示，感謝志工一年以來的付出與努力。莊雅淑表示，僑教中心目前正職工作人員只有五位，且僑教中心也要負責全北加州與內華達州的事務，非常感謝一百多位志工在僑教中心的辛勤付出，讓僑教中心成為僑胞們溫暖的家。

駐舊金山經文處副處長朱永昌(中)與僑教中心中心主任莊雅淑（左三）向志工團頒發感謝...
駐舊金山經文處副處長朱永昌(中)與僑教中心中心主任莊雅淑（左三）向志工團頒發感謝狀。（記者孫愛薇／攝影）

所有僑務委員皆一同向文教中心志工團表達感謝，華語文中心（TCML）代表以及國際青年親善大使指導老師也參與分享會。

僑教中心志工團團長暨金山灣區媽媽教室負責人高玉麗致詞時：「施比受更有福，大家來這裡擔任志工，營造正能量。我很高興能為大家服務，這短短的十分鐘沒有辦法表達我對大家深深的謝意。」

高玉麗不僅負責所有志工團的營運與活動，同時也負責媽媽教室的課程推廣，媽媽教室已經開張30年，許多參與的學員已從媽媽晉升成阿嬤，但每隔周五仍非常高興地參與課程，這也是僑胞在僑教中心聚會上課的美好時光。

「志工年終感恩暨經驗分享會」最後還有抽獎等活動，讓志工團的所有志工享受感恩佳節氣氛。

僑務委員等人逐一向各桌的志工團敬茶，表達感謝之意。（記者孫愛薇／攝影）
僑務委員等人逐一向各桌的志工團敬茶，表達感謝之意。（記者孫愛薇／攝影）

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