春暉學院「我的媽媽」 獲短劇金獎

「我的媽媽」劇中的媽媽扮演者Sunny只有15歲，是位高中生，但是準確地表現出了聾啞人的特點，及對兒子的母愛。（曾春暉提供）

美國春暉藝術學院短劇「我的媽媽」在今年11月19日第10屆「舊金山 新概念國際電影節」中，獲得戲劇短劇金獎。

美國春暉藝術學院是一個非盈利組織，自成立以來在灣區 培養了大批的表演人才，積極參加灣區的社區演出，無數學員獲獎，節目多次被評為最受觀眾歡迎節目第一名，同時多次入圍中國戲劇成果展，赴中國演出並進行文化交流。

2023年7月自創短劇作品「蛻變」在中國金畫眉戲劇展演中獲得最優秀作品獎，導演曾春暉獲得最優秀指導老師獎，多名小演員也獲得優秀演員獎。

11月19日曾春暉的另一部自創短劇「我的媽媽」獲頒「舊金山新概念國際電影節」中的戲劇短劇金獎。此作品是今年為母親節 特別創作的作品，反映了一位原本聾啞的女性，撫養被遺棄兒童，成為了一位年輕媽媽。故事生動感人，特別是劇中的媽媽扮演者Sunny只有15歲，是位高中生，但是準確地表現出了聾啞人的特點，及對兒子的母愛。