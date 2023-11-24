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FASCA金山分會 談AI時代職涯

記者江碩涵／灣區報導
海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會日前舉辦「職涯規畫：認識AI 掌握未來」講座。（主辦單位提供）
海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會日前舉辦「職涯規畫：認識AI 掌握未來」講座。（主辦單位提供）

海外青年文化大使協會（FASCA）舊金山分會日前在金山灣區僑教中心FB同步跨域僑社及文化培訓「職涯規畫：認識AI 掌握未來」，邀請聖荷西州大前電子電機工程系主任陳潤吾、美國智多星教育集團CTO方玉山、Kinetech Arts共同創辦人楊煒棟以及舞者、編舞家暨教育工作者Ms. Daiane Lopes da Silva擔任講座，金山灣區文教中心主任莊雅淑、灣區FASCA諮詢導師陳安東、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞亦出席與會協助引導論壇進行，吸引來自全美各地FASCA分會、Senior FASCA、TASA（台裔美國學生會）及家長近百人參與。

莊雅淑表示，數位時代人工智慧（AI）正風靡世界，不僅能在各個產業有所應用，如金融業、數位媒體業、科技業、製造業、零售業，且逐漸改變人類的生活及工作模式，了解AI的重要性對於職涯規畫至關重要，特邀請4位專家團隊，藉由他們敏銳的觀察力，來談AI數位時代如何選擇主修如何規畫未來職涯，鼓勵FASCA及TASA青年，汲取前輩寶貴經驗，成為未來人生的養分。

陳潤吾創辦多家高科技公司，聖他克拉拉縣曾將1998年9月10日宣布為「陳潤吾博士日」(Dr. Ray Chen Day)，以表彰陳教授對教育及高科技的貢獻。

方玉山曾在Clarkson大學電機系任教，1989年移居矽谷後轉任不同科技公司，後自己創業，並擔任多家科技公司高級顧問，現為美國盛世信息服務集團高級副總裁，帶領專家團隊從事美國與亞洲間的科技與人才交流計畫。

楊煒棟專注將科技與舞蹈藝術融合，所創辦Kineviz公司專門從事數據可視化及分析，Ms. Daiane Lopes da Silva致力於拓展舞蹈藝術與科技交集與融合。

本次論壇由陳潤吾教授引言介紹AI及其本質，他表示，不容忽視的一個趨勢是AI對大學主修和職業的規畫會有極大的影響。方玉山、楊煒棟及Daiane Lopes da Silva則分別以「不想被AI取代？青年職涯規畫這樣做」、「AI時代多元探索是青年必要決勝關鍵」、「AI可應用廣泛，甚至連藝術層面也可以結合」為題，說明市場需求、應用、轉型及未來預測。

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